Oroscopo di oggi, 11 luglio 2021: intuizioni felici per il Sagittario (segno di Roberto Mancini)

L'oroscopo di oggi, 11 luglio 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

Nessuna incombenza vi risulterà pesante, con la Luna nel focoso Leone. Se volete avere anche del tempo libero, metteteci maggiore impegno.

Toro. 21/4 – 20/5

Alcune responsabilità peseranno di più, per colpa della Luna in Leone. Ma ormai la frittata è fatta e non potete tornare sui vostri passi.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Tempismo perfetto, grazie al sestile lunare. Vi troverete nel posto giusto al momento più giusto, e questo vi farà guadagnare punti preziosi.

Cancro. 22/6 – 22/7

Nel periodo che vi apprestate a vivere, i cambiamenti non vi risulteranno troppo graditi, ma in alcune circostanze dovrete farci il callo.

Leone. 23/7 – 23/8

Accogliete l’ingresso della Luna in casa vostra in grande stile, con il rischio di diventare snob. Certo è che vi sentite a un palmo da terra.

Vergine. 24/8 – 22/9

La grande razionalità di Mercurio in questa fase forse prevarrà un po’ sui sentimenti e sulle emozioni, facendovi apparire più freddi e distaccati.

Bilancia. 23/9 – 22/10

L’arrivo della Luna nel solare Leone vi trae da ogni impaccio e vi permette di trascorrere una bella giornata in interessante compagnia.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Vi aspettate un elogio per il vostro operato, ma prima che qualcuno se ne accorga, visto che è un giorno festivo, passerà di certo un po’ di tempo.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Intuizioni felici e prese di coscienza azzeccate, per merito dell’appoggio lunare. Non pensate però di essere giunti alla meta prima del previsto. Il Sagittario è il segno zodiacale di Roberto Mancini, il ct della nazionale di calcio italiana che a Wembley giocherà la finale degli Europei di calcio contro l'Inghilterra.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Senza le angherie di Plutone, starete decisamente molto meglio e potrete riappropriarvi serenamente di quanto vi spetta. I litigi oggi sono banditi!

Acquario. 21/1 – 19/2

Non nascondete le magagne, perché tanto prima o poi salteranno fuori. Affrontate volta per volta ogni questione spinosa senza pensieri.

Pesci. 20/2 – 20/3

La domenica vi consentirà di organizzare al meglio le mosse future, a patto però che vogliate dedicarvi con assiduità agli affari più intricati.

