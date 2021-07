Oroscopo di oggi, 8 luglio 2021: novità per i Gemelli, serata frizzante per lo Scorpione

L'oroscopo di Barbanera di oggi, 8 luglio 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

Terminate di scrivere al più presto una relazione o un documento importante, approfittando delle ultime ore in cui la Luna è ancora nell’amico Gemelli.

Toro. 21/4 – 20/5

Fate attenzione alle speculazioni in borsa, o potreste perdere qualcosa per via della quadratura di Venere con Urano. Puntate sul sicuro.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Cambiamenti repentini in atto nella vostra vita? Grazie alla congiunzione lunare a Mercurio, sarà davvero molto facile adattarsi anche a nuove regole.

Cancro. 22/6 – 22/7

La Luna corre a farvi visita dal pomeriggio, aumentando la vostra sensibilità e la voglia di passare più tempo con coloro che amate. Beh, che aspettate?

Leone. 23/7 – 23/8

Alla fine non vi interessa ciò che pensano gli altri, ciò che conta è vivere pienamente il rapporto di coppia come desiderate ardentemente.

Vergine. 24/8 – 22/9

All’inizio della giornata siete ancora sotto lo scacco della Luna, ma il passaggio al segno del Cancro vi rimetterà in sesto in un battibaleno.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Sbrigate gli appuntamenti più urgenti in mattinata e poi prendetevi dei momenti tutti per voi. La Luna in Cancro porterà la necessità di autoanalisi.

Scorpione. 23/10 – 22/11

La serata, in compagnia della Luna nel medianico Cancro, sarà più frizzante di quanto avevate immaginato. Questa è l’atmosfera che preferite.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Il bisogno di spazi aperti è molto forte. Arieggiate le stanze nelle ore più fresche, ma evitate di utilizzare troppo i condizionatori d’aria.

Capricorno. 22/12 – 20/1

L’ingresso pomeridiano della Luna in Cancro, opposta al vostro cielo, esacerberà il vostro carattere poco estroverso e silenzioso. Non chiudetevi a riccio!

Acquario. 21/1 – 19/2

L’arrivo di una mail scocciatrice vorrebbe rovinarvi questo giovedì, ma non vi lasciate impensierire troppo e risolvete immediatamente la faccenda.

Pesci. 20/2 – 20/3

Questa giornata non comincia di certo al massimo, per via della quadratura della Luna con Nettuno: delusioni e amare verità da ingoiare.

© Riproduzione riservata