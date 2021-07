Oroscopo di oggi, 1 luglio 2021: Gemelli non date troppo peso alle piccole difficoltà

L'oroscopo di Barbanera di oggi, 1 luglio 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

Il mese inizia con un buon dinamismo e tanta voglia di fare, ma attenzione a piccole sfuriate e discordie generate dalla quadratura Sole-Luna.

Toro. 21/4 – 20/5

L’ispirazione è già buona e se imparerete a fidarvi anche degli altri, non avrete che da guadagnarci in termini di stima e di fiducia reciproca.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Se vi siete fatti coinvolgere da qualcuno in un progetto a prima vista interessante, ora non tiratevi indietro per paura di non farcela. Forza!

Cancro. 22/6 – 22/7

Non date troppo peso alle piccole difficoltà e anche di fronte agli intoppi quotidiani sarete vittoriosi, specie in caso di alterchi con la vostra dolce metà.

Leone. 23/7 – 23/8

Date ampio sfogo all’immaginazione e alla creatività. La Luna nel focoso Ariete in trigono con Venere vi darà sempre lo spunto necessario.

Vergine. 24/8 – 22/9

Forse non vi sentite in perfetta forma e per questo non vi fidate di azzardare. Meglio andare sul sicuro, anche se non guadagnerete troppo.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Anche se avete tutte le carte in regola per eccellere, in più di un’occasione andrete avanti con il freno a mano tirato. Che fatica, però!

Scorpione. 23/10 – 22/11

Lasciate perdere le critiche verso l’operato altrui e cominciate a preoccuparvi, piuttosto, di una scadenza che avete a lungo rimandato.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Esaltati dalla Luna in Ariete, vorreste fare tutto in un istante. Calma però, ogni cosa ha i suoi tempi e la frutta acerba non è mai buona.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Con la Luna in quadratura, ogni momento è buono per gettare benzina sul fuoco. Ma così facendo, rischiate di incendiare un rapporto prezioso.

Acquario. 21/1 – 19/2

Marte scontroso opposto al lento Saturno potrebbe dare origine a impazienza, specie nei rapporti con gli altri: mitigate le intemperanze!

Pesci. 20/2 – 20/3

In questo periodo, con Giove in sosta in casa vostra, avvertirete l’impulso ad affermarvi maggiormente, ma la timidezza non sempre ve lo permette.

