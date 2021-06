Oroscopo di oggi, 30 giugno 2021: per il Sagittario mercoledì con i riflettori puntati sulla famiglia

L'oroscopo di Barbanera di oggi, 30 giugno 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

La Luna odierna suggerisce di trascorrere la serata dedicandovi a una delle vostre passioni artistiche. Ne trarrete grande piacere.

Toro. 21/4 – 20/5

Chi ben finisce... è contento e soddisfatto. Proprio come voi che chiudete il mese forti di uno spirito propositivo e di un ben riposto ottimismo.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Bersagliato dalle quadrature di Luna e Nettuno, Mercurio perde colpi. Vi fa dimenticare le battute, perdere il filo del discorso, e il vostro spettacolo è un flop...

Cancro. 22/6 – 22/7

Semaforo piazzato sul verde, grazie al vostro fiuto potenziato dalla Luna e da Nettuno. Intuite al volo gli interlocutori e vi regolate di conseguenza.

Leone. 23/7 – 23/8

Fine giugno senza fuochi d’artificio, almeno esteriormente. Le trasformazioni profonde avvengono “dentro” e per ora, come un tesoro, preferite tenerle per voi.

Vergine. 24/8 – 22/9

Potreste essere presi di mira da colleghi poco benevoli, ma la vostra comprovata onestà vi mette completamente al riparo da qualsiasi critica.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Finale del mese tutto dedicato a faccende di ordinaria amministrazione: casa, attività e incombenze burocratiche. Inserite un intermezzo piacevole.

Scorpione. 23/10 – 22/11

La Luna e Nettuno in Pesci vi consentono di finire giugno in bellezza. Accogliete e sviluppate proposte, novità e idee, vi porteranno lontano.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Mercoledì con i riflettori puntati sulla famiglia. Nella gestione delle questioni domestiche e dell’abitazione occhio alle dimenticanze.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Il sipario del mese cala su una scena a dir poco idillica. La Luna incontra Plutone, e con il prossimo c’è feeling, solidarietà, collaborazione.

Acquario. 21/1 – 19/2

Luna spendacciona. Aprite il portafogli per una qualche missione umanitaria strampalata, di fronte a una mano tesa non sapete dire di no.

Pesci. 20/2 – 20/3

Luna protagonista del vostro segno unita a Nettuno. La sensibilità vi fa buon gioco nelle relazioni, un po’ meno nella professione che necessita di attenzione.

