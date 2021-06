Oroscopo di oggi, 29 giugno 2021: l'amore bussa alla porta dell'Ariete, colpo di scena per il Toro

L'oroscopo di Barbanera di oggi, 29 giugno 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

Il passaggio di Venere in Leone pone l’accento sull’amore, e anche le amicizie si fanno più malandrine. Qualcuno là fuori aspetta solo voi.

Toro. 21/4 – 20/5

A togliervi dallo stallo emotivo, arriva la Luna in Pesci in sestile a Urano. Un colpo di scena, un imprevisto fortunato vi rimette prontamente in sesto.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Riorganizzate i programmi già avviati, piuttosto che metterne in cantiere di nuovi: per avere successo, meglio proseguire su strade già battute.

Cancro. 22/6 – 22/7

Corteo di transiti eccellenti capitanati dalla Luna in Pesci. Eventi a un passo dal prodigioso raddrizzano il vostro quadro esistenziale.

Leone. 23/7 – 23/8

Qualcuno al lavoro vi stressa? Avete l’opportunità di svincolarvi occupandovi di un nuovo progetto. Spostando l’attenzione, la mente si risveglia.

Vergine. 24/8 – 22/9

Vi ingegnerete a trovare nuovi modi di guadagnare e a portare a termine i vostri impegni. Con un piccolo aiuto dal cielo, ce la farete egregiamente.

Bilancia. 23/9 – 22/10

L’estate accende il desiderio di vivere con passione e di cogliere le bellezze della natura. Partecipate a eventi culturali, assecondate la vostra curiosità.

Scorpione. 23/10 – 22/11

La Luna in Pesci, in combutta con il Sole, vi accarezza gentilmente. Di questi tempi navigate a vista, ma la vostra bussola interiore è infallibile.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Se rinunciate a un vostro interesse per convogliare le energie nella professione, ne ricaverete soddisfazioni e darete ossigeno al conto corrente.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Vita sociale animata e appagante, esperienze inusuali e molto piacevoli gratificano la vostra voglia di trasgressione. Amici accoglienti.

Acquario. 21/1 – 19/2

In famiglia, se ritenete che sia necessario apportare qualche cambiamento radicale, saprete agire in serenità, ma con ferrea determinazione.

Pesci. 20/2 – 20/3

La Luna nel vostro segno alleata del Sole e di Urano, i quali, da provetti bodyguard, vigilano senza togliervi l’aria sulla vostra serenità. Sguazzare si può.

