Oroscopo settimanale, Marte e Saturno porteranno i segni faccia a faccia con le loro problematiche più salienti

Settimana difficile in cui Marte e Saturno scatenano energie che porteranno i dodici faccia a faccia con le loro problematiche più salienti…

Ariete

Il vostro cielo è ancora una volta sollecitato dal vostro astro guida Marte, che con la sua energia tenta di direzionare le vostre attività in maniera energica e vitale, sembra infatti che sentiate una certa stanchezza e che non vogliate affatto dedicarvi a nulla di noioso, ecco che molti di voi sentiranno l’ esigenza di cambiare l’ iter della vostra settimana rendendolo quanto meno possibile routinario o solito, avete viglia di vivere un amore estivo e di concedervi ad una parte di vacanze che sentite di meritare per l’ impegno profuso in molte direzioni che durante quest’ anno vi hanno dichiarato campioni di resilienza e tenacia .

Toro

Un po’ strana questa settimana la bella Venere che vi imporrà una serie di analisi sulla vostra vita sentimentale, forse siete ancora adirati per tutto ciò che ancora gli strascichi di un rapporto sembrano segnare, forse la vostra paciosa calma è stata sfidata talmente tanto che non riuscite a non ammettere che siete infastiditi, in alcuni casi invece molti di voi ammetteranno che avete bisogno di nuovo di amare, e di tornare a vivere, ma le stelle vi consigliano di vuotare il sacco, sfogarvi e poi ricominciare, intanto al lavoro le faccende procedono in maniera promettente augurando sviluppi notevoli…

Gemelli

Un sovraccarico di energie vi rende “ ad alto impatto” per adesso, e voi che siete sempre acuti ed intelligentissimi sapete perfettamente cosa dire , ma non è il momento adatto, forse la vostra portata avrebbe bisogno di essere un po’ ridimensionata, e voi cercherete di fare in modo di essere concilianti con persone che magari non seguono il vostro ritmo intellettuale, la vostra esigenza di comunicazione continua e la forte tensione di questi giorni esige semplicemente da voi un certo calibro che non dovrà essere fuori portata, pur capendo che sentite una forte solitudine comunicativa che a volte neanche il partner riesce a compensare, distraetevi con criterio e cercate in amore di non essere troppo pretenziosi…

Cancro

La settimana si dividerà in due blocchi principali, l’ inizio molto sereno e tranquillo, ed anche amorevole, mentre una forte accelerazione di Marte a metà settimana vi obbligherà a scontrarvi contro pareri contrari e punti di vista che vi fanno sentire costretti, anche se fosse il partner a non sposare bene l’ intesa tra voi non scoraggiatevi e tentate di fare capire le vostre ragioni, il cielo promette molte cose belle ma poco per volta, intanto i sentimenti si fanno sempre più forti e generano sogni futuri, mentre il lavoro ancora sembra claudicante, ma anche questo sarà risolto a breve, cercate quindi di trovare dentro voi stessi le motivazioni e di non cedere a nulla che non vi fa sentire a vostro agio…

Leone

Il vostro cielo trabocca di energia, talmente tanta che sarà difficile governare tutto adeguatamente, il vostro cielo infatti esige una serie di nuovi confronti e vi perdona il fatto che a volte siete un po’ irascibili e scontrosi proprio con chi vi vuol bene, cercate di indirizzare l’ energia dei pianeti in maniera diversa e costruttiva, magari iniziando un nuovo lavoro o creando una famiglia, data anche la forte potenza di Venere nel vostro cielo è possibile per chi vorrà, mentre sempre fidando sulla bella Venere coltivate maggiormente gentilezza e tolleranza, il vostro è un segno zodiacale imperiale per cui è naturale che le forti energie tendono a fare aumentare la vostra voglia di essere incisivi, anche in amore il partner dovrà essere preso con dolcezza…

Vergine

Settimana spinosetta per i rapporti sociali e collaborativi, è un Marte antipatico il vostro che potrebbe farvi arrivare delle frasi o dei commenti un po’ fastidiosi, qualcosa che mette in crisi la vostra serenità nei rapporti, e critiche che potrebbero farvi vacillare, siate quindi forti e lucidi, il vostro segno zodiacale ha una capacità di analisi invidiabile, non dovrete fare altro che condurvi verso una chiara risoluzione delle cose senza darvi troppo da fare per produrla, a volte infatti è l’ atteggiamento calmo e quieto che ci aiuta di più, il vostro cielo inoltre vi fa protendere in amore ad un bisogno di pacificazione con dei piccoli irrisolti, parlatene quindi chiaramente con il partner o prendetevi un caffè con qualche ex in maniera pacifica, spesso sentirsi messi in crisi è una situazione che genera ansia, ma è invece un’ occasione per chiarire ancora una volta la solidità dei rapporti…

Bilancia

Il vostro astro guida Venere è decisamente in ottimo aspetto, e vi fa vivere momenti molto romantici belli, ma anche pieni di gratifica e di felice conclusione di accordi e di evoluzioni, anche Marte sta lavorando per voi, ma la sua esponenziale energia per adesso sconquasserà un po’ i programmi con qualche piccolo imprevisto e qualche variazione che potrebbe generare stress, ma che non vi abbandonerà in uno stato di difficoltà oggettiva, piccole varianti insomma, ma in amore tutto bene, mentre al lavoro vi esaurirete di stress, ma portando a casa in questo periodo forse i risultati tra i più significativi della vostra vita.

Scorpione

Non è una bella settimana per voi con qualche complicanza per altro che vi viene dalla pesantissima opposizione Marte/Saturno, il cielo vi vuole mettere davanti i vostri errori e vi obbliga ad un periodo catartico in cui le vostre facoltà intuitive dovranno servire all’ autoguarigione, se sentite infatti che alcune cose non funzionano non chiedete chiarimenti se prima non avete capito dentro di voi quali sono le cose che non vanno, è una certa impostazione che gli astri attaccano ed un bisogno di rivoluzione da parte vostra, in amore non è il periodo migliore, e nel lavoro vi aspetta una fatica considerevole visto che probabilmente i progetti che avevate in mente non si potranno concretizzare con l’ ampio respiro che desideravate…

Sagittario

Si ripresenta una situazione del passato in cui vostro malgrado siete costretti a vivere e ad accettare così com’è mentre dentro morite dalla voglia di cambiare tutto o di dire e fare cose diverse…bhè il vostro è un segno zodiacale che ha avuto molte possibilità di azione, e di concretizzazione della propria figura lavorativa in maniera evolutiva, se non siete ancora soddisfatti non resta agli astri che augurarvi che sia l’ ultima volta che sottostiate allo stesso identico ripetitivo clichè , più in là gli eventi vi daranno modo di cambiare ancora una volta, non commettete l’ errore in amore e al lavoro di dire più di quanto dovreste poiché la situazione potrebbe solo complicarsi…

Capricorno

Settimana strana in cui tenderete ad abbandonare la vostra proverbiale prudenza e calma a vantaggio di un’ impulsività ed una grandissima smania di fare in maniera veloce quante più cose possibili tutte e subito…ma con il turbolento cielo che si manifesta in questa settimana gli astri vi sconsigliano di agire così convulsamente, del resto siete bravissimi a pazientare, potreste richiamare a voi questa capacità e rimandare a tempi più fluidi una serie di cose, come anche viaggi dell’ ultimo minuto o spostamenti vari, il vostro cielo è decisamente più intenso in amore al punto da essere turbolento, date più ascolto al partner…

Acquario

È un cielo decisamente difficile per voi che sentite le tensioni planetarie darvi un senso di paralisi o di non completa soddisfazione in ciò che fate, il vostro presente ha decisamente bisogno di calma e riflessione, per capire perché niente nei vostri rapporti sembra soddisfarvi, ma è una chiara lettura di Venere e Marte in opposizione, ma niente paura, è un tributo che esigono gli astri dopo un anno in cui è successo di tutto ed in cui tutto vi è mancato tranne che la velocità ed il dinamismo, andrà meglio più in là ma decidete di attivare in fretta alcune cose che necessitano una presa di posizione immediata, intanto in amore non vi sentite capiti, ma c’è chi sta facendo di tutto per inseguirvi, mentre al lavoro avete già prodotto abbastanza, forse è il caso di lasciare agli altri il tempo e lo spazio di agire e di fare anche loro la loro parte…

Pesci

Il vostro cielo si apre con una Luna emotiva e piena di grande sensibilità che tenderà a rendervi si malinconici ma molto versati a rimettere in ordine le cose dentro di voi, il vostro animo sensibile vuole recuperare l’ armonia nei rapporti, le stelle però vi impongono di capire anche quelli che dovranno essere lasciati andare e portati a finire il loro ciclo, non bisognerà sprecare l’ occasione di crisi che stanno scatenando i pianeti vanificando l’ opera ed appendendo sentimenti ed energie verso direzioni che sapete non vibrano più del sentimento e dell’ interesse di prima, del resto in amore tutto è lecito… se è simmetrico…

© Riproduzione riservata