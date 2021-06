Oroscopo di oggi, 27 giugno 2021: brilla la stella dello Scorpione, gli astri segno per segno

L'oroscopo di Barbanera di oggi, 27 giugno 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

Perseguite a tutti i costi un cambiamento, senza pensare a ciò che di certo state lasciando. Siete proprio sicuri che poi non avrete ripensamenti?

Toro. 21/4 – 20/5

Un pizzico di ambizione in più, regalatavi dal sestile lunare con Urano, potrebbe essere di grande aiuto, se state cercando un nuovo impiego.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Non sarà facile trovare la strada verso la vostra piena realizzazione, se, abbagliati dalla Luna in Pesci, non avete abbastanza chiari quali siano gli obiettivi.

Cancro. 22/6 – 22/7

Ottimi gli spunti creativi, per merito della Luna in trigono al vostro cielo: perciò non vi accontentate di risposte scontate o di iniziative banali.

Leone. 23/7 – 23/8

Ritrovate la tranquillità, e poi dedicatevi alle cose che amate e che vi fanno stare bene, oltre a quelle che per dovere tocca a voi compiere.

Vergine. 24/8 – 22/9

In alcune circostanze, potreste dover accettare una mansione non proprio adatta a voi. La Luna nel vostro segno opposto si fa ancora sentire.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Lo sguardo interiore con cui vi approcciate al mondo e agli altri può davvero fare la differenza. Inseguite quindi un sano ottimismo.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Una volta compresa la vostra unicità, la farete brillare grazie alla Luna in armonia con il vostro cielo. Ogni caratteristica può essere positiva.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Non accettate contaminazioni di idee. Volete essere, malgrado tutto, gli artefici del vostro destino e chi interferisce dovrà vedersela con voi.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Con un po’ di senso pratico, risolverete i problemi legati a un piccolo contrattempo. Se lo volete, siete in grado di conquistare alte vette.

Acquario. 21/1 – 19/2

Anche se avete perso qualche spicciolo, non fatene un dramma. Pensate alla felicità di chi lo troverà e non fatevi venire l’amaro in bocca.

Pesci. 20/2 – 20/3

Le ore al lavoro sembrano non finire mai e la tendenza a evadere, apportata dalla congiunzione lunare con Nettuno, amplifica il disagio.

© Riproduzione riservata