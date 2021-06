Maneskin, Damiano bacia Thomas in diretta tv in Polonia: "L'amore non è mai sbagliato"

Damiano e Thomas si scambiano un bacio in diretta su una tv polacca. Diventa un caso lo show dei Maneskin che lanciano il loro appello perché siano riconosciuti i diritti della comunità Lgbtq dalla televisione pubblica di un paese che a quella comunità non riconosce diritti.

Durante il concerto, andato in onda sabato sera, Damiano si è avvicinato a Thomas, lo ha abbracciato e i due si sono scambiati il bacio a favore di telecamere.

Equal rights for the LGBTQIA+ community ?️‍?.

We think that everyone should be allowed to do this without any fear.

We think that everyone should be completely free to be whoever the fuck they want.

Thank you Poland, LOVE IS NEVER WRONG ? pic.twitter.com/dmbFukYQEK

— ManeskinOfficial (@thisismaneskin) June 26, 2021