Auguri a Max Biaggi, compie 50 anni il "corsaro" sei volte campione del mondo

Una ricorrenza importante quella di oggi, l’ennesimo traguardo superato da un grande campione: il sei volte iridato Max Biaggi compie 50 anni, o forse sarebbe meglio chiamarle stagioni.

Una vita, quella del pilota romano, scandita da successi sulle piste di tutto il mondo. Molti dei quali orgogliosamente firmati Aprilia, marchio del quale è ora apprezzato ambasciatore. Dagli anni ruggenti dei quattro Mondiali consecutivi in 250 al ritorno in grande stile in Superbike, quella tra Max e Aprilia è una lunga storia vincente.

Primo a portare la quarto di litro veneta al successo iridato, primo italiano, e su moto italiana, Campione del Mondo Superbike, la lista dei primati è lunga e rende merito al valore mostrato in pista.

Senza seguire gli schemi, debuttando relativamente tardi rispetto alla prassi sulla spinta di un talento naturale puro. Fino al ritorno sul podio con una wildcard nel mondiale WSBK in Malesia nel 2015, a quasi tre anni dal ritiro, che ha il sapore della leggenda.

"È un piacere ricordarlo oggi in occasione di un anniversario speciale per il Max Biaggi uomo, al quale vanno i migliori auguri da parte di Aprilia e del Gruppo Piaggio" si legge in una nota.

"È anche questo un bel traguardo, ed è bello festeggiarlo con tanti amici, con tutta la grande famiglia di Aprilia e celebrare insieme le tante vittorie che abbiamo colto insieme sulle piste di tutto il mondo. Soprattutto sono orgoglioso di essere stato per Aprilia il pilota più vincente di sempre e aver aggiunto i due titoli in SBK ha davvero un sapore particolare, perchè li abbiamo colti a tanti anni di distanza dai mondiali vinti in 250. Come ad aver segnato con quei trionfi due epoche così diverse e così importanti. Ma devo dire che ora il pensiero è sempre rivolto in avanti, alle sfide che ci aspettano. Con Aprilia e con tanti amici piloti ed ex campioni continuo ad amare e a frequentare la pista. Mettermi alla prova, essere sempre veloce è un obiettivo che spero non perderò mai. Ci vediamo in pista, alla prossima uscita con la mia RSV4", le parole di Biaggi.

© Riproduzione riservata