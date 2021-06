Dopo Astori, Francesca Fioretti pronta per un nuovo amore: "Non cercherò Davide in altri"

Il 4 marzo del 2018 a Udine il suo compagno Davide Astori, dal quale ha avuto una figlia Vittoria, fu trovato senza vita in un albergo che ospitava la Fiorentina, prima della partita contro l'Udinese. Una morte cardiaca improvvisa che sconvolse il mondo del calcio e non solo. Oggi Francesca Fioretti, rimasta sola con la figlia, ha deciso di riprendere in mano la sua vita, ha scritto un libro - "Io sono più amore" - che racconta questo grande dolore e confessa di sognare un nuovo amore.

“Dopo tre anni ho imparato a convivere con questa storia, - ha spiegato la Fioretti -. La mia paura più grande era non riuscirmi a godermi le cose. Vorrei ancora sorprendermi, innamorarmi, emozionarmi ancora, vorrei ancora essere felice”.

Ha poi aggiunto: "La persona che mi attirerà in futuro non sarà mai simile a Davide, lui aveva un carattere particolare, ci compensavamo. Gli aspetti di Davide non li cercherò in altri. In altri troverò qualcosa che lui non aveva. L’amore per Davide non finirà mai, ma con il tempo si trasforma e non vuol dire che non mi innamorerò più".

