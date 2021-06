Cristiano Ronaldo re dei social, oltre 300 milioni di followers su Instagram

Cristiano Ronaldo re dei social. L’asso del Portogallo, che sarà impegnato domenica nel match degli ottavi di finale di Euro2020 contro il Belgio, ha raggiunto un altro record.

L'attaccante della Juventus, dopo esser diventato con 109 reti il miglior bomber di sempre con una rappresentativa nazionale, ha superato la soglia dei 300 milioni di followers su Instagram.

"Che numero fantastico, grazie a tutti per il supporto Sempre", ha detto CR7 in un video di ringraziamento ai suoi fans. Un vantaggio non di poco conto, visto che gli altri due giocatori con più seguaci sono Messi e Neymar, rispettivamente a 222 e 152 milioni di followers.

