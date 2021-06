Corsi di pittura, accademia di san Martino e Fondazione Sicilia insieme per 20 borse di studio

Al via il corso di diploma accademico di primo livello in Pittura dell’accademia di san Martino. In collaborazione con la Fondazione Sicilia, è stato dunque lanciato un bando per assegnare 20 borse di studio a disposizione di tutti quegli artisti che vogliono approfondire gli studi e strutturare il proprio talento attraverso appunto il corso.

La borsa di studio prevede un esonero totale o parziale della retta di iscrizione. Dieci borse di studio sono dedicate agli studenti che decidono di effettuare il trasferimento in entrata da altra accademia di Belle Arti o che sono già in possesso di un titolo AFAM, o di una laurea in Architettura.

Le altre 10 sono per tutti gli altri studenti che ne faranno richiesta. È possibile partecipare al bando entro il 30 luglio.

L’Accademia di San Martino è autorizzata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) e rilascia titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica. La Fondazione Sicilia invece opera dal 1991 e ha come scopo quello di favorire la crescita sociale, culturale ed economica della Sicilia.

