Oroscopo di oggi, 23 giugno 2021: Vergine, vi sta stretta la solita routine

L'oroscopo di Barbanera di oggi, mercoledì 23 giugno 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

La giornata, grazie alla Luna in Sagittario, scorre all’insegna del buonumore. Nuovi progetti, esperienze insolite, ispirazioni improvvise.

Toro. 21/4 – 20/5

Dopo un’attenta autoanalisi, saprete mettere a frutto le vostre migliori qualità a dispetto delle circostanze. Supererete gli ostacoli!

Gemelli. 21/5 – 21/6

Intoppi, ritardi e cambiamenti di programma vi disturbano, creando tensioni con il prossimo. Mettete in conto un seccante imprevisto.

Cancro. 22/6 – 22/7

Mercoledì pensieroso per quanto riguarda il lavoro. Siete ambiziosi, ma dovete procedere con i piedi di piombo senza sottovalutare la concorrenza.

Leone. 23/7 – 23/8

Ansia da rivoluzione mal indirizzata. Non ascoltate i richiami di Urano, che, soprattutto nel lavoro, possono farvi imboccare strade sbagliate.

Vergine. 24/8 – 22/9

La solita routine in genere così rassicurante oggi vi va stretta. La colpa è da attribuirsi alla Luna che semina insofferenza e disguidi à gogo.

Bilancia. 23/9 – 22/10

La Luna in Sagittario porta in dono vitalità e buonumore. Approfittatene per condurre a buon fine ciò che avete lasciato in sospeso. Belle novità.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Ordine e organizzazione sono i mezzi su cui fare affidamento per la buona riuscita delle vostre imprese professionali. Spese impreviste.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Molto disinvolti e intraprendenti se siete single: avrete tutta l’audacia di osare nuove conquiste e di nutrire l’intesa con sincero entusiasmo.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Porterete a termine le faccende di ordine pratico. Una pausa di riflessione vi aiuterà a dare il giusto valore a una questione che vi sta a cuore.

Acquario. 21/1 – 19/2

La Luna in Sagittario è una panacea per l’umore, soprattutto quando, come oggi, avete bisogno di ampliare gli orizzonti e di evadere dalla routine.

Pesci. 20/2 – 20/3

Le idee sono vincenti seppure ancora confuse. Niente fretta. Pianificate il lavoro con serietà, mettendo in campo autocontrollo e raziocinio.

