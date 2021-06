Arriva la Luna piena della fragola, rivoluzione per l'oroscopo: cosa cambia per i 12 segni

Pronti per per un plenilunio alla fragola?! Ecco che le stelle ci sorprendono ancora e con la Luna piena tutto è più chiaro, opposta al Sole in Cancro la sua disposizione alla chiarezza sembrerà esser limitata, e trattenuta, ma non per questo meno efficiente. Sarà una Luna piena di riflessione, di capacità di centrare l’obiettivo e capire dove sta il problema, magari evitando una serie di reazioni sconvenienti…

Ariete

È una Luna piena ispirante per tutto ciò che riguarda il futuro, il regalo di questo giugno, che vi spinge ad essere più ambiziosi al lavoro e a pianificare una strategia che metta in evidenza il vostro valore, mentre l’ispirazione emotiva sarà quella di essere più legante con gli amici e favorirà nuove conoscenze, un desiderio si realizza…

Toro

Ottima Luna per tutto ciò che riguarda il poter inquadrare nuove configurazioni, parla di risultati ottenuti, di titoli conquistati, di esami superati, di abilitazioni ottenute, insomma tutto ciò che potrebbe definirvi e ridefinirvi in maniera del tutto nuova. Il vostro cielo è davvero pregno di grande sete di conoscenza e la vostra curiosità farà in modo di regalarvi nuovi stimoli, in amore incontri con persone davvero di spessore…

Gemelli

Il plenilunio porta il dono della chiarezza, non solo in termini di percezione lucida e razionale ma anche emotiva. Nel vostro caso probabilmente avete evitato di vedere, o prendere coscienza di qualche problema ed avete probabilmente rimandato chiarimenti ed interlocuzioni, adesso il momento astrologico vi darà modo di chiarire i vostri dubbi, che il vostro intuito ha decisamente ancora una volta fatto centro e che tutto è affrontabile. Date anche un’ occhiata ai conti e cercate di fare quadrare bilanci ed economia…

Cancro

Se sentivate che in amore c’era qualcosa di non detto o che forse bisognava chiarire alcune cose con il partner ecco che la Luna vi da modo di affrontare le cose rendendovi più forti saldi e lucidi, ma soprattutto con una rinnovata voglia di non subire più e di rendere chiaro ed ineccepibile tutto della vostra condotta e di quella del partner. In generale vi porterà anche una visione oggettiva di come gli altri vi vedono o come percepiscano voi i vostri pregi ed i vostri difetti…

Leone

È una Luna che vi invita al metodo ed alla calma, il vostro cielo è decisamente sollecitato a dare metodo alle cose, ad essere programmatici e a non avere fretta o impeto eccessivo in tutto ciò che riguarda la vostra quotidianità. Probabilmente vi sentite un po’ esclusi da un flusso nel quale state tentando di ricollocare il vostro posto, state tranquilli, vi riuscirà ma questo plenilunio utilizzatelo bene per capire dove fare brillare i vostri raggi in maniera gratificante…

Vergine

Ciò che la Luna vi farà vedere con chiarezza è sicuramente la vostra esigenza di rilassarvi, di cambiare aria e di fare in modo che le vostre fatiche siano alleviate da collaborazione e da conforto amorevole. La vostra mente è invidiabile per le enormi capacità di cogliere tutte le sfumature, ma oggi non è il caso di fare fumare il cervello, questa magnifica Luna vuole solo dirvi che “un po’ di leggerezza” e di… fragole, a volte possono essere un meraviglioso diversivo!

Bilancia

Una Luna decisamente magica per voi che opposta al Sole come in un gioco di specchi ricrea in ordine diacronico uno strano gioco di passato e di presente, forse qualcosa che avevate dimenticato, forse qualcosa che non sapevate, ma i raggi magici della Luna vi aiuteranno a far sì che la vostra percezione possa avvalersi di tantissime belle cose nuove che vi scalderanno l’anima. Grande ispirazione ed una sensazione di vivere trasportati da magiche coincidenze che vi faranno sentire ammantati dall’abbraccio delle stelle…

Scorpione

Cambi di piani con questa Luna inaspettata e ricca di tante suggestioni nuove, il vostro cielo è decisamente denso di emozioni ed anche la Luna sembra rincarare la dose. Ma molti di voi si troveranno davanti a notizie inaspettate, incarichi dell’ultimo minuto e cambiamenti repentini che invece di mettervi in difficoltà vi divertiranno e vi proporranno varianti nuove a tutto ciò che di noioso vi stava un po’ abbrutendo, forza si riparte!

Sagittario

È una Luna molto bella per voi, parla di amore e di sentimenti che si rinsaldano, un’attivazione di relazioni che da un po’ pativano uno stallo, adesso potete di nuovo costruire in due, ma soprattutto ritrovare entusiasmo e sorriso. La stessa Luna suggerisce però di occuparvi meglio delle tematiche economiche e lavorative e magari decidere con l’aiuto del partner che cosa è più congeniale per essere più sicuri delle vostre risorse…

Capricorno

Padroni di questa Luna che vuole regalarvi il dono della chiarezza, tutto appare chiaro, e voi finalmente potete fare i conti su tutto ciò che evidentemente non tornerà indietro, e guardando avanti avrete il dono di vedere qual è la strada migliore da percorrere. Il vostro cielo vi mette in condizioni di non avere più sospesi e di decidere su cosa puntare, forza è la fase prima di una grande riscossa !

Acquario

È una Luna piena di grande emotività, è il vostro inconscio il protagonista di questo passaggio fondamentale. Il vostro cielo è all’apice di una consapevolezza non comune, sapete perfettamente cosa non volete più e come non mettervi più in condizioni di ricadere negli stessi errori, per questo siete pronti a guardare dentro di voi ed affrontare qualcosa di nuovo, nasce un sentimento a cui per quanto complessa sia la situazione avrete voglia di arrendervi…

Pesci

È una Luna che porta chiarimenti e vi fa stabilire quali sono i rapporti validi e quelli un po’ meno. Il vostro animo sensibile vorrà sicuramente capire quali sono le esigenze che premono per essere assecondate, ma con gli altri sarete più fieri e meno passivi, amerete comprendere, ma nulla vi obbligherà a rimanere dove il vostro nobile animo non si sente trattato come vorrebbe. Siete più sicuri e sapete pure quali sono le vostre responsabilità, più forti e più belli!

© Riproduzione riservata