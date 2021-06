Oroscopo di oggi, 22 giugno 2021: mattinata protetta dalla Luna per lo Scorpione

L'oroscopo di Barbanera di oggi, martedì 22 giugno 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

Riflettori puntati sul fronte economico. Non potendo contare sul caso a favore, meglio evitare le operazioni finanziarie che comportano rischi.

Toro. 21/4 – 20/5

Qualche imprevisto mette a soqquadro i piani per la giornata. Accettate di buon grado il cambiamento e riorganizzate le strategie.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Probabilmente siete così presi dalla carriera o dallo studio che i divertimenti oggi segnano il passo. Vietato sbuffare, le ferie sono alle porte.

Cancro. 22/6 – 22/7

Su con la vita oggi che la Luna in Scorpione vi supporta su tutti i fronti, rendendovi intraprendenti, perspicaci e più dinamici del solito.

Leone. 23/7 – 23/8

Rasserenate l’atmosfera restando concentrati sul “qui ed ora”, affrontando le questioni man mano che si presentano. Mai fasciarsi la testa prima...

Vergine. 24/8 – 22/9

Bel risveglio sotto l’egida della Luna in Scorpione. Seppure non farete i salti di gioia, potrete trascorrere delle ore in piacevole compagnia.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Non preoccupatevi troppo per una leggera virata verso il rosso del conto in banca. In seguito potrete ammortizzare con qualche introito imprevisto.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Mattinata protetta dalla Luna nel vostro segno, tanti aspetti positivi vi agevolano. Ideali per comunicare, svagarvi e soprattutto cambiare aria.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Oggi gli astri danno forfait. Vi conviene volare basso accontentandovi dei piccoli piaceri quotidiani: una cenetta gustosa e a seguire un po’ di relax.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Puntando sulla prontezza di riflessi, sulla fiducia che vi siete guadagnati con l’impegno, potete dare il via a un’iniziativa a cui tenete molto.

Acquario. 21/1 – 19/2

Cercate di sdrammatizzare i contrasti di coppia e di appianare con il dialogo ogni incomprensione. Indossate qualcosa di azzurro per conciliare il sonno.

Pesci. 20/2 – 20/3

Giornata promettente, grazie agli influssi astrali che vi danno man forte. In amore e nel lavoro sensibilità e intuito sono le vostre armi vincenti.

© Riproduzione riservata