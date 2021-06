Oroscopo di oggi, 21 giugno 2021: per i Gemelli successi nel lavoro, gli astri segno per segno

L'oroscopo di Barbanera di oggi, 21 giugno 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

Giornata particolare, per voi solitamente vivaci e iperattivi. Lunghe riflessioni e interessi profondi mettono in luce la ricchezza interiore.

Toro. 21/4 – 20/5

Coppia altalenante con la Luna all’opposizione: scampate un litigio, grazie ad amici altruisti e sinceri. La verità fa male, ma può fare anche bene.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Focus sulla carriera. Le prospettive sono eccellenti, ma i successi più significativi arrivano dopo una fase di preparazione e programmazione.

Cancro. 22/6 – 22/7

Felici e fortunati, così oggi vi vogliono le stelle. Venere e Nettuno compongono linee morbide, tra le quali vi muovete leggeri come in sogno.

Leone. 23/7 – 23/8

Increspature superficiali prodotte dalla Luna e da Urano entrambi in quadratura. Le critiche vi spingono a reagire male, richiudendovi in voi stessi.

Vergine. 24/8 – 22/9

Atmosfera stimolante, anche se la ragione non sta tutta dalla vostra parte. I pianeti in disaccordo preannunciano qualche complicazione.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Lunedì relativamente tranquillo, incentrato su lavoro e finanze. Di fatto non accade nulla di speciale, l’equilibrio si riconferma come regola di vita.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Grande è il potere dell’amore! In una giornata che porta imprevisti, la presenza sollecita e dolce del partner riesce a rendere tutto più semplice.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Stonati dall’andamento odierno un po’ monotono, attraversate il presente pensando al passato. Il cuore a mezza via tra ricordi e fantasie.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Astri benevoli quelli che vi sostengono oggi, in un clima armonioso e rilassato. In un ambiente favorevole mettete in luce il vostro lato migliore.

Acquario. 21/1 – 19/2

La Luna vi fa desiderare bocconi troppo grossi generando insoddisfazione. Non giustificate l’inconcludenza con i “vorrei ma non posso”.

Pesci. 20/2 – 20/3

Vincendo la timidezza, in amore passate all’azione e fate il colpo grosso. Da una corrispondenza di amorosi sensi nascono rose che fioriranno.

