Oroscopo di oggi, 19 giugno 2021: sabato gratificante per Gemelli, Acquario e Pesci

L'oroscopo di Barbanera di ogg, 19 giugno 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

Nella disputa tra la Luna e Venere a fare da pacieri intervengono gli amici, i quali promuovono il dialogo per esprimere emozioni e desideri.

Toro. 21/4 – 20/5

Anche se con i colleghi non è tutto rose e fiori, il lavoro vi appaga e lo svolgete con passione e dedizione al di là dell’aspetto remunerativo.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Complice la Luna in Bilancia, la giornata prende una buona piega. Comunicativa e socievolezza vi facilitano le cose, almeno fino a che restate nel seminato.

Cancro. 22/6 – 22/7

In quadratura a Venere, la Luna crea disagio nella sfera emotiva, già ipersensibile per natura, scatenando qualche contesa con il partner e nell’attività.

Leone. 23/7 – 23/8

L’atmosfera è scorrevole in compagnia della Luna in Bilancia, che offre senso della misura e diplomazia. Voglia di spendere per qualcosa di bello.

Vergine. 24/8 – 22/9

Allontanate il sospetto: se avrete dei contrattempi, non è detto che come voi pensate, siano orditi da qualcuno che trama alle vostre spalle.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Il passaggio della Luna nel vostro segno avviene in un clima un po’ contraddittorio. Amici, lavoro e amore si contendono le vostre attenzioni.

Scorpione. 23/10 – 22/11

La qualità del lavoro è condizionata da distrazioni che vi obbligano a procedere a rilento o a tornare su questioni date ormai per risolte.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La settimana si avvia a una degna conclusione, grazie alla Luna che garantisce equilibrio, promuove interessi culturali e accende i riflettori sul look.

Capricorno. 22/12 – 20/1

La giornata vi trova con l’amaro in bocca, a causa dell’ostilità tra la Luna e Venere. Inibizioni, incomprensioni frutto di una comunicazione stentata.

Acquario. 21/1 – 19/2

Complice la Luna in Bilancia, questo sabato si preannuncia gratificante. Un’esperienza formativa, un’armonia di coppia che fa ben sperare per il futuro.

Pesci. 20/2 – 20/3

Sarà una stagione tutta da gustare, questo è il messaggio dal cielo per voi: Venere, Giove e Nettuno tutti schierati a vostro favore promettono grandi cose.

© Riproduzione riservata