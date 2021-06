Tumore al seno, la "gieffina" Carolina Marconi racconta la chemio sui social

Carolina Marconi inizia la chemioterapia dopo l'asportazione di un tumore al seno. La showgirl ed ex concorrente del Grande Fratello, oggi 43enne, ha iniziato i cicli di chemio. Un periodo difficile nella vita della Marconi, che lei stessa sta comunque raccontando col sorriso passo dopo passo sui social.

"Eccomi qui appena finito il mio primo ciclo di chemio, - ha spiegato in un post condiviso su Instagram - non vi nego che me la stavo facendo addosso. Ero spaventata, non sapevo che effetto mi potesse fare questo liquido che piano piano scorreva nelle mie vene, meno male che avevo la mascherina ed ho fatto un piccolo piantino così nessuno l’ha notato. Ma poi la paura è finita, mi sono distratta, ho pensato a tutte le cose belle che dovrò fare una volta terminato tutto. Al mio grande sogno di diventare mamma, i miei progetti da realizzare".

E ancora, "devi pensare e sognare solo cose belle. Ho trovato infermieri troppo simpatici Salvatore e Nando, hanno messo un po’ di musica e subito a mio agio abbiamo parlato, riso, scherzato e in quelle ore ho letto anche i tanti messaggi di supporto che mi avete inviato. Mi avete fatto una grande compagnia. Grazie ancora per tutto questo affetto, il calore che mi date, tanta forza, siete meravigliosi. Poi il tempo è volato, e senza che me ne accorgessi, ho finito il mio primo ciclo di chemio e questa è già una cosa positiva perchè è meno uno e vai! Ora mi sento bene, anzi appena finito siamo andati al bar del Gemelli e mi sono fatta un bel panino. Sta terapia mi ha fatto venire l’appetito".

La Marconi a fine post ha aggiunto anche un hashtag #sempreconilsorriso.

Di origine italiana, Carolina è nata a Caracas. Suo padre, Pasquale Marconi, è un diplomatico italiano-eritreo. Nel 1997 ha partecipato come valletta al programma Beato tra le donne. Nel 1998 ha invece partecipato a I cervelloni, e poi Festa di classe nel 1999, Goleada nel 2000 e Stasera pago io nel 2001.

Nel 2004 partecipa al Grande Fratello, ed è proprio il reality a consacrarla. Dentro la casa più spiata d'Italia conosce il dj Tommy Vee, con il quale ha avuto una relazione sentimentale continuata anche dopo la fine del programma. I due si sono lasciati dopo un anno.

