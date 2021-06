"La mia felicità", Fabio Rovazzi ed Eros Ramazzotti insieme per il nuovo tormentone dell'estate

Fabio Rovazzi ed Eros Ramazzotti vanno alla sfida del tormentone estivo con "La mia felicità", il nuovo singolo che li vede collaborare e in uscita il 25 giugno in radio e su tutte le piattaforme digitali per Virgin Records/Universal Music.

La coppia ha svelato a sorpresa l’inedita collaborazione tramite una storia su Instagram dal set del videoclip.

"Allacciate caschi e cinture", scrive Rovazzi annunciando il singolo.

"Dopo 2 anni, - scrive Rovazzi su Instagram - sono troppo felice di tornare con questa bomba atomica".

