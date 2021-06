Oroscopo di oggi 17 giugno: grinta per l'Ariete, occasioni da sfruttare per la Bilancia

L'oroscopo di Barbanera di oggi, giovedì 17 giugno 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

Al suono della sveglia date prova di coraggio, vi alzate con il piede giusto per affrontare di petto la mole di lavoro che vi aspetta in ufficio.

Toro. 21/4 – 20/5

Un giovedì in linea con le più rosee aspettative, grazie al trigono Luna-Urano. Clima disteso in famiglia e con le amicizie. Piacevoli chiacchierate.

Gemelli. 21/5 – 21/6

L’atmosfera è propizia per voi che sentite il bisogno e il desiderio di rafforzare i legami con i vostri affetti, anche a costo di un piccolo sacrificio.

Cancro. 22/6 – 22/7

Unita alla Terra da un solido filo di concretezza, teso dalla Luna in Vergine, Venere nel segno guadagna solidità, forza e lucidità.

Leone. 23/7 – 23/8

Le spese per la casa e l’attività reclamano una revisione. Studiate strategie economiche più prudenti e puntate il tutto per tutto sul risparmio.

Vergine. 24/8 – 22/9

Giustamente puntate in alto, ma come al solito, nonostante le conferme ricevute, erroneamente credete di non avere i numeri per arrivare.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Non pretendete troppo, quando le circostanze non sono del tutto a favore. Seguite le indicazioni che la vita quotidianamente vi offre.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Il transito della Luna in Vergine armonica a Venere, con il consueto zelo, rimette le cose a posto. Un intuito penetrante rende possibile ogni traguardo.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Sotto il tiro di Nettuno, la Luna in Vergine indirizza lo spirito avventuroso all’interno, verso la ricerca interiore, le radici, la spiritualità.

Capricorno. 22/12 – 20/1

In trigono a Urano, la Luna in Vergine ricompone i contrasti, appiana i malintesi, offre l’opportunità di un intervento geniale e risolutivo.

Acquario. 21/1 – 19/2

Quando il cielo dispone una giornata tranquilla, anche se poco frizzante, soprattutto di questi tempi bisogna saggiamente ringraziare.

Pesci. 20/2 – 20/3

Nella disputa tra Mercurio e la Luna, è Venere a fare la parte del leone. Sostituendo la gentilezza all’ostinazione, otterrete molto di più.

