Oroscopo di oggi, 15 giugno 2021: per il Sagittario ogni cosa va nella giusta direzione

L'oroscopo di Barbanera di oggi, 15 giugno 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

Il transito della Luna in Leone è un’iniezione di fiducia che vi conferisce smalto e carisma. Ottime prestazioni nella professione e negli affari.

Toro. 21/4 – 20/5

Orgoglio, testardaggine e gelosia potrebbero crearvi qualche complicazione con il partner. Evitate le parole e gli atteggiamenti strafottenti.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Grandiosa ed espansiva la Luna vi sostiene, pungolando il vostro innato desiderio di attenzione. L’unione fa la forza! Appoggi importanti.

Cancro. 22/6 – 22/7

State bene all’erta, sia per cogliere le occasioni favorevoli e non farvele soffiare sotto il naso, sia per evitare dannosi passi falsi.

Leone. 23/7 – 23/8

Entusiasmo e passione non vi mancano, ma se l’interlocutore vi ostacola o vi contraddice, perdete il controllo dei nervi e sparate parole grosse.

Vergine. 24/8 – 22/9

Muovetevi con calma e riflettete prima di compiere scelte fondamentali per la carriera. Agendo d’impulso potreste sbagliare la valutazione.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Il vostro protagonismo potrebbe risultare un po’ disarmonico e attirarvi qualche critica. Moderatevi, occhio alle cadute di stile.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Trascinati dalle emozioni, assumete posizioni alquanto discutibili. Non impuntatevi, se non volete incappare in qualche figuraccia. Possessività.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Ogni cosa s’incanala nella giusta direzione, e a voi spetta soltanto l’onere di raccoglierne i frutti. Incontri romantici da non dimenticare.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Complice un’abile organizzazione, sbrigherete al meglio gli impegni presi. Questioni relative a spartizioni o eredità saranno la vostra priorità.

Acquario. 21/1 – 19/2

Spese azzardate, impennate di orgoglio, pretese esagerate difficili da accettare. Voglia di libertà da vincoli familiari che non trova spazio.

Pesci. 20/2 – 20/3

Alcuni conflitti in famiglia che covano da tempo necessitano di decisioni importanti. Sollecitate le persone coinvolte a prendere posizione.

© Riproduzione riservata