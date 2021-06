L'oroscopo settimanale, giorni complessi ma grandi cambiamenti in vista per i 12 segni

Settimana davvero complessa per il cielo dei dodici questa, pianeti che retrogradano e scontri nel cielo tra giganti planetari che dicono la loro. Niente paura: gli astri stanno solo lavorando a cambiamenti di cui tutti beneficeremo anche se qualcuno tra i dodici sarà un po’ perplesso…

Ariete

Il cielo di questa settimana gode di una ricarica importante dal vostro pianeta guida, Marte, che dal Leone vi regala strali di corroborante e rassicurante energia, anche se non ci sono movimenti particolari per questi giorni per voi che preferirete accumulare e tesaurizzare le energie e non spenderle a caso, adesso è il momento ideale per programmare e progettare le vostre mosse future, collaborazioni lavorative ed aiuto assistito di amici vi daranno maggiore cemento su cui costruire qualcosa di veramente ambizioso, superate le ansie ed il nervosismo latente di questo periodo vi abbandonerete a nuove relazioni, intese e progetti…

Toro

Stanchi di contenere sembrate sul piede di guerra per chi non vi conosce bene, chi invece sa perfettamente come funzionate vi sta semplicemente osservando cosciente che se siete in questo stato di tensione è perché avete accumulato troppo, e finalmente siete pronti a prorompere in una serie di forti decisioni e prese di posizione che determineranno il vostro futuro, in amore non siete disposti a sopportare, mentre nella vostra vita lavorativa vi sentite più sicuri indipendenti ed apprezzati, e così dovrete continuare secondo gli astri che vi suggeriscono di non retrocedere… abbiate fiducia nella vostra volitività…

Gemelli

Un cielo sempre un po’ confuso per voi che state vivendo un momento interessante e pieno di nuovi risvolti e conferme, ma che vi dà anche le prove di dove gli investimenti non sono produttivi e dove non avete ascolto, infatti per il fine settimana è previsto qualcosa che vi confermerà qualcosa che sentivate dentro di voi come una premonizione, sempre molto brillanti in società, ma anche se il periodo vi fa più pensare a desiderare meritate velleità è arrivato il momento di costruire qualcosa con qualcuno di veramente importante senza mentirvi sul fatto che non vi sentite soddisfatti, i pianeti ed il furbo Mercurio intanto lavorano per voi aiutandovi a cambiare una serie di cose che di voi non vi piacciono più…

Cancro

Il cielo è dominato dalla bella Venere che rende si tutto molto dolce e romantico, ma che dovrà fare i conti con la differenza tra il vostro stato d’ animo e quello del partner, il vostro intento di riuscire a sanare una relazione potrebbe infrangersi su una realtà che tenderebbe a non seguirvi all’ unisono come desiderereste, non è il caso di confondersi, è solo il momento di riuscire ad abbracciare voi stessi e darvi protezione ed affetto, dovete pur ricevere, ed imparare che vale la pena di fare di tutto se questa volontà è reciproca e condivisa, intanto al lavoro novità, un po’ snervati dal fatto che questo ultimo anno vi ha promesso più volte delle cose che però non si sono innescate, adesso sembra ci siano i presupposti per un bellissimo nuovo inizio…

Leone

Molti di voi sono alle prese con considerazioni sull’ affidabilità dei datori di lavoro e dei colleghi che vi fanno sentire non capiti, il vostro cielo è decisamente migliorato e vi da modo di esprimervi più serenamente, ma non trovate troppa intesa al di fuori della coppia, aspettando che le cose maturino coltiverete meglio il vostro sentimento e forse qualche progetto familiare, ma intanto le cose sembrano cambiare grazie ad un Marte che nei vostri gradi vi da una grande energia, forse troppa, per cui canalizzatela bene e focalizzate gli obbiettivi realizzativi che vi fa piacere inseguire, il rosso pianeta sta solo attaccando una serie di presupposti fallaci e poco soddisfacenti vedrete che però questo meccanismo tornerà utile per il futuro che si creerà…

Vergine

È una settimana fatta di analisi e ripensamenti, un po’ noiosa per certi versi, come se tutto fosse una preparazione al grande evento che invece nel week end vi riguarderà : Giove torna indietro dai pesci e smette di essere opposto, il vostro cielo si libera di un ingombro non indifferente, se aspettavate delle risposte che attiverebbero direzioni costruttive a cui tenete state certi che avrete modo di gioire, arrivano finalmente i si che volevate e la conferma che gli sforzi fatti al lavoro per contenere situazioni difficoltose saranno premiate, intanto nella vostra vita sentimentale vi viene in aiuto Mercurio, che certo non risolve ma vi aiuta a riaprire il dialogo e cercare con il partner soluzioni importanti per la vostra vita, qualche spesa in meno e qualche guadagno in più, poca roba per adesso ma le stelle miglioreranno tra un po’…

Bilancia

È proprio la bella Venere che vi chiede di trasformarvi e si impone questa volta al suo stesso dettame accomodante che si esprime al meglio nei vostri gradi. È tempo di rinunciare a qualcosa, e di concentrarsi molto sul lavoro e su progetti che esigono da voi grande concentrazione se non in alcuni casi totalizzazione addirittura, è una Venere idealmente di decima casa, il cielo insomma vi rende eccome protagonisti della vostra esistenza, a volte quasi sovrastante, tanto da rendervi vittima, ma volevate grandi cose e queste hanno il loro prezzo in termini di fatica, quindi niente cedimenti per adesso, né in amore né, soprattutto, nella vita carrieristica nella quale questa settimana sono previste importi prove e colloqui molto determinanti, quindi dateci dentro e lasciate le considerazioni a tempi più elastici, la parola d’ordine è sicuramente concentrazione!

Scorpione

Il gioco comincia a farsi duro, e quindi ora che vi concentriate sul lato pratico del lavoro e della vostra vita, sono proprio i giganti planetari che ve lo impongono, il vostro cielo sta per ricevere una grande prova di realtà, e vi chiede di abbandonare alcuni punti di vista o mollezze che non vi permettono di evolvere come vorreste in amore e nei sentimenti, chiudete nel passato ciò che non va e non funzione e dichiarate azione pura alle vostre faccende che necessitano di intervento, vi troverete un carico non indifferente da smaltire in modo da far funzionare le cose nelle retrovie come del resto è nello stile Scorpione fare accadere, le vostre faccende lavorative avranno un ruolo centrale questa settimana.

Sagittario

Un cielo un po’ strano per voi che vi vede alle prese con una coscienza un po’ più dubbiosa del solito rispetto alle cose, forse avete dato troppa importanza a qualcosa, qualcuno, o ad un progetto in cui riponete grandi aspettative, ma è tempo di considerare che i punti di vista a volte possono essere diversi e che forse le soluzioni a cui avete pensato non hanno fatto i conti con l’ oste come si suole dire, forse mettervi in discussione ed essere meno irrequieti rispetto alle faccende lavorative vi aiuterebbe a rendere il clima un po’ più stabile, ed i rapporti meno problematici, occorrerà inoltre cominciare a pianificare un futuro da dopo l’ estate che vi renderebbe più sicuri di continuità ed impiego…

Capricorno

… ok: il trucco è sopravvivere a questa settimana in cui gli astri sembrano impazzire e scombinare il vostro cielo, soprattutto in amore la Venere d’opposizione richiede grande attenzione da parte vostra al partner che sembra stressato e sofferente delle vostre rigide convinzioni, mentre i giochi planetari dei giganti complicano la faccenda a livello pratico dandovi fastidi sparsi ed eventuali…arrivare indenni con i nervi saldi a fine settimana sarà un po’ funambolico, ma vi premierà tantissimo il fatto che Giove determinerebbe un grande compenso alla fine, insomma un week end splendido e carico di soddisfazioni, quindi pazientate durante il corso della settimana e vedrete che tutto andrà bene!

Acquario

Appartenete all’uragano ed ai venti che sconquassano tutto, simili alla vostra natura rivoluzionatrice e piena di grandi idee per il futuro, ed è proprio ciò che succederà questa settimana con i pianeti che faranno di tutto per sconvolgervi i piani, siate cauti e pieni di energia serafiche e glaciali, che vi appartengono comunque, non entrate in crisi e guardate a questo periodo in maniera analogica come se fosse la metafora di un caos interiore che ancora vi impedisce di fare cose che dovreste fare, avrete un estate per organizzarvi, cercate quindi di essere le solite creature libere che contemplano una bella giornata di sole come un giorno di pioggia battente, del resto sapete dare il giusto significato ad entrambe le fenomenologie, intanto in amore alti e bassi che però vi intrigano…

Pesci

Giove… vi avevamo avvertito, ha cominciato a retrogradare, il che non significa che questo bel momento ha una fine, anche perché tornerà nel prossimo futuro, ma voi non dovrete fare altro che essere saldi nelle vostre convinzioni e nei vostri sentimenti e continuare a fare e vivere ciò che fino ad adesso avete condotto, poiché non ci sono elementi che facciano pensare ad una caduta o perdita delle cose, c’è solo un calo di energie planetarie che potranno essere ovviate sostituendole con più vigoria da parte vostra evitando di pensare che qualcosa vi sia stato tolto e che le vostre fortune siano al tramonto… non è così, quindi non perdetevi nel classico bicchiere d’ acqua e continuate le vostre splendide fughe verso mete che vi appagheranno moltissimo, anche se saranno brevi non crucciatevi, sarà il ritorno di Giove a renderle più durature…

