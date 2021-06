Oroscopo di oggi, 12 giugno 2021: per Gemelli e Leone sabato di soddisfazioni, gli astri segno per segno

L'oroscopo di Barbanera di oggi, 12 giugno 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

Possibili piccoli disguidi a causa della Luna. Lasciate maturare le idee, prima di prendere decisioni che potrebbero rivelarsi avventate.

Toro. 21/4 – 20/5

Spirito di affermazione e audacia non mancano, ma Marte in orbita dissonante potrà darvi la sensazione che nulla vada come dovrebbe.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Potete permettervi di essere fiduciosi riguardo alla riuscita di un progetto. Siete partiti con il piede giusto e avete buoni assi nella manica.

Cancro. 22/6 – 22/7

Oasi di tenera dolcezza. Le circostanze condividono con voi lo stesso desiderio di colorare ogni cosa di bellezza. Il cuore segue i ritmi del cielo.

Leone. 23/7 – 23/8

Marte è con voi e anche se la comunicazione sembra difficoltosa, guardando l’insieme avrete un quadro che promette di diventare un’opera d’arte.

Vergine. 24/8 – 22/9

Se siete giù di corda magari a fronte di una rottura sentimentale, tuffatevi nelle braccia accoglienti della famiglia, vi darà ciò di cui avete bisogno.

Bilancia. 23/9 – 22/10

La Luna vi rema contro, causando malumori con i vostri cari, ma la pace è presto fatta, grazie a Marte in Leone garante di entusiasmo e passione.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Per l’amore è un periodo emblematico, non privo di profondità e tenerezza, ma forse vi apparirà un po’ scontato, smaniosi come sarete di novità.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Il percorso è costellato da qualche spina, ma avete sufficiente destrezza per schivare gli ostacoli e la capacità di accaparrarvi agganci utili.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Se al risveglio non siete in forma e sentite che le energie lasciano alquanto a desiderare, meglio prendervi una giornata di riposo, potendo.

Acquario. 21/1 – 19/2

Un sabato da inventare, visto che oggi dal cielo tutto tace: potete disegnarlo a vostra immagine e somiglianza... dormire, forse sognare.

Pesci. 20/2 – 20/3

Basta il trigono della Luna in Cancro, per riacquistare la padronanza dei nervi e andare incontro a delle ore distensive ma niente affatto noiose.

© Riproduzione riservata