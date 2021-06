Oroscopo di oggi, 11 giugno 2021: Toro, puntate sull’amicizia della Luna

L'oroscopo di Barbanera di oggi, 11 giugno 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

I problemi di lavoro e quelli familiari rischiano di rubarvi molto tempo: mantenete la calma e affrontate le faccende una alla volta.

Toro. 21/4 – 20/5

Puntate sull’amicizia della Luna, che vi aiuta a concentrarvi sulle cose migliori di questo presente. Muovetevi con calma, prudenza e sangue freddo.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Vi farete carico di alcune difficoltà pratiche inerenti al ménage, che molto spesso tendete a delegare, guadagnandovi l’approvazione della dolce metà.

Cancro. 22/6 – 22/7

In trigono a Giove, la Luna nel vostro segno oggi vi solleva a un palmo da terra. Puntate al grande risultato, sarete benedetti dalle stelle.

Leone. 23/7 – 23/8

Per molti è un periodo di crescita professionale e personale con ottime prospettive per il futuro, ma non trascurate la famiglia per la carriera.

Vergine. 24/8 – 22/9

Lucidità e intuito vi consentiranno di avanzare richieste, ampliare attività, sganciarvi da situazioni poco soddisfacenti, legami affettivi inclusi.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Non sarete al massimo della forma e dell’umore, perciò vi converrà attuare delle strategie difensive con il preciso intento di risparmiare le risorse.

Scorpione. 23/10 – 22/11

La giornata trascorre in dolcezza e getta una luce nuova su spinose questioni di vecchia data. La fiducia nel futuro supera qualunque ostacolo.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Fortunatamente non siete tipi che rimuginano sul passato, vi basta un buon sonno per recuperare l’ottimismo e ripartire con la consueta carica.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Il punto di forza odierno è rappresentato dagli amici, che ricompongono dissidi e offrono novità che solleticano la vostra parte migliore.

Acquario. 21/1 – 19/2

Atmosfera di quiete dopo le follie dei giorni precedenti, ma è soltanto una pausa, nel bene e nel male nuove emozioni vi attendono.

Pesci. 20/2 – 20/3

Essere felici si può, con la Luna in Cancro rafforzata da Giove. Aspettatevi slanci di passione, parole dolci e tantissime belle novità.

