L'oroscopo settimanale: giorni fortunati per l'Ariete, successi nel lavoro per l'Acquario

Settimana di Novilunio, che porta consapevolezza e lucidità nello scegliere gli obiettivi, Marte si sposta in Leone… pronti per fuoco e passione ?!

Ariete

Bellissima settimana con Marte in trigono, tornano le vostre energie, segno di fuoco, di diritto rivendicherete la vostra meravigliosa natura che tenderà sempre più a coinvolgere voi stessi e gli altri verso una nuova forma di entusiasmo sociale che vi sta a pennello addosso visto che non amate mai la troppa quantità in quanto dispersiva. La vostra quinta casa è quella idealmente meglio aspettata, casa dei talenti, dei figli e delle gioie dell'amore, inutile specificare che inizia per voi un periodo fantastico in amore...

Toro

Il vostro cielo sembra dominato in questa settimana da un indice un po’ al di là del vostro carattere, è il pianeta Urano che con i suoi scossoni tenderebbe a non rendere stabile la vostra natura conservativa e piena di grandi aspettative in termini pratici. Eppure per un complessivo gioco planetario non vi dispiacerà aggiungere un po’ di movimento a tutta la vostra realtà creando movimenti e dinamiche soprattutto in amore assolutamente libere da ogni convenzione e votate alla scoperta di una parte della vostra natura che desidera ardentemente fare di tutto per cambiare la vostra vita. Inseguirete solo ciò che vi piace ed anche se qualcuno tenderà a farvi delle critiche voi sarete comunque fieri del vostro operato poiché niente che vi fa stare male può essere nella vostra logica veramente controproducente!

Gemelli

Il cielo di questa settimana è sorretto dalla presenza del Sole di Mercurio e della Luna che vi hanno aiutato a fare in modo di eludere e di fuggire da una serie di questioni, anche ottenendo dei vantaggi e degli utili dal vostro modo di fare e dai vostri rapporti. Ma la Luna farà in modo di obbligarvi a delle scelte in quanto il suo novilunio è vicino e finalmente paleserete i vostri intenti ed i vostri obiettivi, un po’ spaccati a metà nell’amore, ma convinti che dovrete compiere delle scelte importantissime. E' dunque la settimana giusta per rispondere alle richieste fattevi senza sentirvi con le spalle al muro, sicuramente in amore dovrete cedere qualcosa ed accordarvi con il partner, al lavoro concretizzerete un obiettivo a lungo perseguito…

Cancro

Vi farà piacere sapere che venerdì è l’ultimo giorno di sosta del vostro scomodo ospite Marte, che vi lascerà soli con la bella Venere e finalmente ritroverete la dolcezza e la grazie che vi è propria. Il sentimentalismo vi pervaderà ed il rapporto di coppia non sarà più un’arena di battaglia dove disputare con il partner ogni scelta. La funzione di questo transito è stata però quanto mai preziosa, molti di voi infatti hanno finalmente capito che non è il caso di mandare avanti delle situazioni che non sono biunivoche e concordi, mentre altri avranno ritrovato la dimensione giusta nel lavoro e riformulato gli obiettivi…

Leone

Venerdì riceverete una visita davvero gradita, è Marte un pianeta a voi congeniale pieno di entusiasmo ed energia vitale e denso di emozioni passionali. E' ciò che vi auguravate per ripartire e per dirigere al meglio la nuova realtà che si para davanti. Nel week end il novilunio vi confonderà un po’ le idee ma troverete comunque il modo di cavarvela, vi si raccomanda soltanto una certa calma e di non cedere all’ira o di non essere troppo aggressivi al lavoro o con il partner. Trasformate questa energia in carisma e forza passionale e non in energia bellicosa, di battaglie ne avete piene le tasche, adesso è il momento di ricreare costruttivamente il vostro mondo!

Vergine

Una settimana molto binaria, divisa in due blocchi ben distinti. Fino a venerdì mettere a fuoco e revisionare tutto il vostro percorso sarà un must a cui non vorrete sottrarvi, mentre la vostra voglia di avere delle risposte e conferme arriverà da sabato. Il novilunio è in quadratura e voi state ancora dibattendovi tra passato e presente, mentre un abbaglio del futuro vi sorprenderà e vi ricorderà che le intensità che nella vostra vita vi hanno veramente emozionato sono ben distanti e farete di tutto per riaverle. Attenzione a novità che vengono determinate da amici e da conoscenti che vi aiuteranno a gestire una nuova comprensione della vostra vita…

Bilancia : il cielo è quanto mai generoso nel concedervi una pausa, un relax che vi farà per un po’ abbandonare il vostro bisogno di perfezionismo e di ordine nella vostra vita, per lasciare più spazio al possibilismo ed alla voglia di sperimentare cose nuove e rapporti nuovi, meno tesi con il partner e forse un po’ più rassegnati ed accoglienti verso la vostra metà nell’accettazione delle diversità che le sono peculiari, ma il novilunio a sorpresa vi darà nuova chiarezza e nel week end tornerete alla carica proponendo e garantendo altre soluzioni, belle sorprese di lavoro si profilano all’ orizzonte, sfruttate ben i vostri agganci e la stima che nutrono i collaboratori nei vostri confronti…

Scorpione

Un cielo assolutamente congeniale fino a venerdì che vi riempirà ancora di interessi e di grandi soddisfazioni, ma durante il novilunio una nuova chiarezza vi aiuterà a fare luce e distinguere tra ciò che è una chimera, per quanto piacevole da inseguire, e cosa comporta invece costruire su qualcosa di solido e di duraturo. Il vostro cielo vi ha riattivate, ora dipenderà da voi produrre i risultati pratici e coerenti della vostra realtà professionale e delle vostre esigenze personali. Il vostro cammino sembra davvero più votato al raggiungimento di obiettivi, è finito il tempo di ripresa e di filosofie, adesso è tutta applicazione, in amore novità che si riveleranno questo week end…

Sagittario

E' una configurazione che ancora vi esenta da pericoli, tranne il novilunio che si compirà in opposizione e che vi darà forse qualche noia emotiva o forse la chiarezza di una visione che ancora non vi privilegia come vorreste, ma che sta offrendovi le possibilità per costruire bene sul futuro. Intanto, un bellissimo trigono di Marte da venerdì riaccende la vostra passione e la vostra voglia di fare , anche in amore ci saranno miglioramenti, ma puntate più sulla passione poiché ancora Venere non si è ancora disposta bene nei vostri confronti anche se ha dichiarato fine alle ostilità, agirete in maniera entusiasta e concrete, se volete di più, fate, ed il vostro valore sarà riconosciuto…

Capricorno

Vi farà piacere sapere che da venerdì Marte termina le ostilità di opposizione e che finalmente vi sentirete meno vessati dal cielo. Anche la bella Venere rimane in opposizione e cercherà di farvi avvicinare alla vostra natura dolce e generosa facendovi entrare in contatto con le diversità del partner e comprendere perché alcune distanze hanno creato a volte delle voragini. Il cielo vi vuole di nuovo più sereni e convinti di ciò che fate e che vivete, anche se il lavoro ancora risulta condizionato da fattori non proprio congeniali vi sentirete più alleggeriti, mentre la vostra vita amorosa potrà trarre dei benefici se vi ammorbidirete un po’…

Acquario

Il cielo vi confonderà un po’, avete molti pianeti a favore ma un Marte che vi obbligherà a trottare. Non potrete solo fare i progettisti, ma sarete incalzati da problematiche che esigono da voi azioni pratiche utili ed efficaci. Molte collaborazioni vi sottraggono tempo, ma è arrivato il momento di fare qualcosa per voi stessi che state sempre più cavalcando l'onda di successi di cui forse non capite bene lo spessore adesso, ma nella vostra fluttuante genialità sono già tesaurizzati come delle basi che presto vi torneranno assolutamente utili. In amore siete sempre più affascinanti e desiderati, ma per nulla afferrabili, è molto probabile infatti che abbiate confuso positivamente le idee a qualcuno, ma altrettanto confusamente la percezione agevole di voi stessi, ma si sa siete di nicchia in amore. Al lavoro successo strepitoso ma che da ora in poi per qualche tempo vi costerà un bel po’ di stress…

Pesci

E' un cielo ancora morbido e pieno di gratificanti sorprese, affetti e sostegni non vi mancano di certo. State solo languidamente aspettando che uno tra i vostri sogni sia più forte degli altri e di voi stessi, il vostro cielo però vi ricorda che è l’ultima settimana di stato di grazia di questo periodo perché tra un poco inizieranno a migrare pianeti che vi sorreggono per regalare i loro benefici ad altri. Rimane però ancora Giove, quindi siate ambiziosi e scegliete ciò che vi fa stare bene. Intanto al lavoro si presentano occasioni vantaggiose, ma dovrete anche lì decidere di essere forti e volitivi…

