Amici, Elena D'Amario si racconta in tv: "Con Enrico Nigiotti è stato un amore travolgente"

Elena D'Amario si è raccontata a Verissimo, intervistata da Silvia Toffanin.

La ballerina di Amici ha presentato il suo nuovo libro, "Salto", e ha anche parlato della sua famosa storia con il cantante Enrico Nigiotti, anche lui ex concorrente del talent di Maria De Filippi.

"Lui è stato il mio primo fidanzato, - ha spiegato la D'Amario - e lo ricordo con tanto affetto".

Un amore nato durante la loro permanenza all'interno della scuola. In quella occasione, Nigiotti decise di auto eliminarsi per evitare il televoto con la ballerina. "Poi l'America ci ha separati, probabilmente ci saremmo lasciati lo stesso anche perchè caratterialmente non eravamo affini. Tuttavia, con lui ho vissuto un amore travolgente".

Elena D'Amario ha debuttato in tv nel 2008 quando ha partecipato al programma televisivo "Il ballo delle debuttanti", condotto da Rita Dalla Chiesa.

Dopo l'esperienza di Amici, è entrata a far parte della Parsons Dance Company fino al 2019. Si è dunque trasferita a New York, dove è rimasta fino al 2015. Tornata in Italia, è diventata ballerina e coreografa per il talent Amici. Nel 2017 è stata nominata ai Clive Barnes Awards, uno tra i premi più prestigiosi al mondo nel panorama della danza e del teatro.

