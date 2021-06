Oroscopo di oggi, 5 giugno 2021: nuove idee per i Gemelli, energia per Leone e Pesci

L'oroscopo di Barbanera di oggi, 5 giugno 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

Uno stato di incertezza vi scombussola e vi fa sentire inadeguati, facendovi perdere del tempo prezioso. Impedite al passato di avere il sopravvento.

Toro. 21/4 – 20/5

Rivedete un lavoro già fatto, se avvertite la sensazione che per la distrazione o per la fretta abbiate tralasciato qualche dettaglio importante.

Gemelli. 21/5 – 21/6

La Luna in Ariete, affiancata da Mercurio, con un colpo di mano fa piazza pulita dei dubbi e delle incertezze e mette in circolo nuove idee.

Cancro. 22/6 – 22/7

Contrastato da Plutone, Marte ha su di voi un effetto irritante. Progetti che procedono al rallentatore, conditi da nervosismo e impazienza.

Leone. 23/7 – 23/8

Oggi sì che siete pimpanti! Il bisogno di stimoli forti, di azione, grazie a un incendiario trigono di Fuoco sarà prontamente soddisfatto.

Vergine. 24/8 – 22/9

Atmosfera ideale per far fruttare il vostro pragmatismo, specie negli affari. Tutto ciò che non è trasparente è sicuramente da cestinare.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Riflettendo sul comportamento di un familiare che ha deluso le vostre aspettative, riconoscerete anche i vostri errori. Comportamenti sbrigativi.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Il settore economico è stabile, ma state in campana, sono possibili delle novità. L’attività richiede impegno per questo oggi il cuore sonnecchia.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Miracolosa la Luna in Ariete che con una mossa fulminea, spazza via tutte le preoccupazioni e vi conferisce uno sprint davvero eccezionale.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Sotto il tiro della Luna in Ariete che vi ha il potere di destabilizzarvi, correte il rischio di reagire in modo sproporzionato a persone e situazioni.

Acquario. 21/1 – 19/2

Grazie all’amichevole passaggio della Luna, la giornata si prospetta brillante, all’insegna del dinamismo e delle scelte istantanee ma vincenti.

Pesci. 20/2 – 20/3

L’energia vi assiste, la lucidità non vi manca, ma le impennate di orgoglio possono attirarvi antipatie. Favorite la sorte con una buona azione.

