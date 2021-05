L'arrivederci di Fabio Fazio al pubblico: "Che tempo che fa" rinnovato per un'altra stagione

L’ultima puntata di Che Tempo che Fa, questa sera su Rai3 si conclude con un arrivederci. Fabio Fazio si è rivolto alla platea degli spettatori per annunciare che il programma resta nella domenica sera della terza rete della Rai anche per la prossima stagione tv 2021-2022, confermato dal direttore Franco Di Mare, visti anche gli ottimi ascolti.

Il contratto di Fazio era in scadenza con questa stagione televisiva e a quanto affermato dallo stesso artista questa sera viene rinnovato. "È l’ultima puntata, ringrazio tutti i colleghi e le maestranze, ormai è il 38esimo anno che sono qui a via Mecenate in Rai, grazie con tutto il cuore. Ci rivediamo in autunno, perché oggi il direttore di Rai3 mi ha confermato che la Rai ha intenzione di riproporre il programma in autunno". Così Fabio Fazio ha chiuso la stagione dando appuntamento a settembre.

