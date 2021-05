Strage di Capaci, Venditti ricorda Falcone in un video: "È il cuore di Palermo che oggi vola in alto"

"È il cuore di Palermo che oggi vola in alto...". Con questa frase e un video commemorativo, Antonello Venditti si unisce al ricordo di Giovanni Falcone nel giorno del 29esimo anniversario della strage di Capaci.

Una sequenza di immagini sulle note di uno dei successi di Venditti dove compare anche il giudice Paolo Borsellino, ucciso qualche settimana dopo, ossia il 19 luglio.

Già ieri, Ligabue aveva lanciato un appello via social contro la mafia. Il cantautore aveva ricordato il giudice Giovanni Falcone, morto nella strage insieme alla moglie e alla scorta, lanciando anche un preciso appello: "Oggi mettiamo un lenzuolo bianco ai nostri balconi per dire no alla mafia".

