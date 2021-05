Sinisa Mihajlovic sarà nonno a novembre: la figlia Virginia in dolce attesa di una bambina

Sinisa Mihajlovic nonno a novembre. La figlia Virginia - 23 anni - è incinta di una bambina. La ragazza tempo fa ha partecipato all'Isola dei Famosi e da 4 anni fa coppia fissa con Alessandro Vogliacco, difensore del Pordenone che ha giocato anche nelle giovanili della Juventus.

L'annuncio della gravidanza è stato dato da Virginia con un video su Instagram dove si vede l'allenatore del Bologna visibilmente commosso. La figlia infatti gli ha fatto recapitare una scatola con all'interno una tutina con su scritto "Sorpresa, ciao nonno".

Una sorpresa alla quale Mihajlovic ha risposto con evidente stupore: "Ammazza oh... ma è tuo?", è stata la sua prima domanda alla figlia. E ancora, "Ma state scherzando?", "Ma adesso? Quest'anno? Mi viene da piangere".

Intanto, sul profilo Instagram di Vogliacco, la coppia ha commentato così l'annuncio della gravidanza: "Ti proteggeremo e ti circonderemo di tutto quello che c’è di più bello al mondo. Mamma e papà ti stanno aspettando principessa".

"Sono ricoperta da brividi, - ha scritto Virginia - i brividi più magici mai provati sulla mia pelle. Perché ancora fatico a crederci. Perché ancora non ho ben realizzato che il sogno più grande che avevamo, dal primo giorno insieme, adesso è realtà. Ma in fondo l’ho sempre saputo, che saresti stato tu, amore mio, il padre dei miei bambini. Ti abbiamo voluta con tutta la nostra anima e non riesco nemmeno a descrivervi quanta gioia proviamo nel dirvi oggi che diventeremo mamma e papà. Sei così minuscola dentro me, ma sei così grande nei nostri cuori. La nostra vita da quando ci sei, non poteva essere più meravigliosa di così. Ti aspettiamo come si aspettano le sorprese più immense della vita".

Legato ad Arianna Rapaccioni dal 1995, il futuro nonno Mihajlovic ha 5 figli: Viktorija, Virginia, Miroslav, Dushan e Nicholas. Nel 1993 aveva già avuto da una precedente relazione un altro figlio, Marko. Nel 2019 ha annunciato di aver contratto una forma di leucemia mieloide acuta.

