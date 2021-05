Laura Pausini canta ai David di Donatello: "L'Italia è il posto dove mi emoziono di più"

"Da bambina mio babbo mi diceva che i miei sogni erano troppo piccoli e dovevo imparare a sognare in grande”. Così Laura Pausini ha commentato sui social la sua esibizione al teatro dell'Opera di Roma.

La Pausini ha cantato "Io sì" in apertura della cerimonia di consegna dei David di Donatello. Un sogno che si avvera per la Pausini che - durante la 66esima edizione del premio presentata da Carlo Conti su Raiuno - ha detto: "Sono italiana e felice di emozionarmi più di ogni altro posto al mondo proprio a casa mia".

La canzone "Io sì" - pubblicata lo scorso 23 ottobre - è la colonna sonora del film La vita davanti a sé. Il brano è il primo non in lingua inglese ad aver vinto un Golden Globe, un Satellite Award, ed è la prima canzone in italiano ad essere nominata ai premi Oscar (la decima della storia non in lingua inglese nominata agli Oscar).

