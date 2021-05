Oroscopo settimanale, sono giorni di Luna nuova: come andrà segno per segno

Settimana di Luna nuova che porta novità e fremiti incontrollabili, le pulsioni primaverili che sembrano vibrare ed una lucidità nuova nel vedere le cose. Buona Luna nuova ai dodici!

Ariete

Per voi una settimana piena di gradazioni emotive, inizierete con un crescendo di voglia di fare e di trovarvi un modo per estendere la vostra vitalità in qualcosa, che sia uno sport o impegnarvi in qualcosa purchè siate liberi di bruciare il fuoco ardente che c’è dentro di voi, poi la meravigliosa Luna nuova fa ripartire il vostro moto, e voi vi sentirete più liberi di amare e di darvi alle vostre emozioni, lucide, rinnovate, ritrovate, mentre a concludere il weekend ci penserà l’ influsso Nettuniano che vi suggerirà sogni, fantasie e creatività, troverete inoltre un qualcosa che pensavate di avere perso, o semplicemente una reminescenza cara a voi carezzerà il vostro cuore…

Toro

A voi ripianificare il tutto, i pianeti del mese scorso vi hanno tolto qualcosa regalandovi in cambio qualcosa che non sospettavate di desiderare, qualcosa che ha il sapore di un amore nuovo e, o di una nuova ripartenza, è tutto da costruire e questa per voi è la settimana giusta per rendervi conto che siete riusciti a frantumare pure la vostra lentezza, e la sedentarietà sentimentale, qualcosa di nuovo si agita in voi, e redivivi di un lungo inverno non vi rimane che celebrare le nuove stagioni che vi porteranno tanto, qualcuno vi cercherà per lavoro…

Gemelli

Questa settimana forse avrete la sensazione che gli altri vedano le cose diversamente da come le vedete voi, è probabile che Venere e Mercurio vi carichino così tanto da non riuscire a trovare la frequenza giusta per riuscire a sintonizzarvi, voglia di vivere comunicare ed amare vi pervadono e tra poco arriverà anche il Sole a darvi le energie di cui avete bisogno, cercate quindi di non esagerare e di aspettare i tempi e le esigenze degli altri, il vostro cielo è ottimamente aspettato dai pianeti e nulla vi distoglierà dal progetto che per adesso vi sta più a cuore, ovvero vivere in maniera diversa ed accettare i cambiamenti che questi passaggi vi riservano allegramente poiché molti li desiderate, ed altri vi sorprenderanno felicemente…

Cancro

È decisamente una settimana piena di azione e di impaziente voglia di fare, che sarà utilissima per finalizzare una nuova partenza lavorativa, concludere accordi vantaggiosi e congrui, non dovrete però avere fretta o manifestare troppa voglia di concludere poiche le disposizioni zodiacali vi suggeriscono che non perché formalmente slitterà un accordo non sarà conclusa una trattativa, siate quindi sereni e dedicate a produrre tutto ciò che stanchi di stare in panchina avete voglia di riprendere a fare, il vostro cielo inoltre vi raccomanda una certa capacità di mediazione con le relazioni in generale che spesso subiscono i vostri alti e bassi emotivi…

Leone

Questa per voi è una settimana bellissima pienamente accettata come un momento di cambiamento e di arricchimento che vi fa strizzare l’ occhio alla novità visto che coraggiosamente avete deciso di abbandonare direzioni che non meritano di essere nutrite, ottimo scambio in amore ed è anche la prima settimana che vi farà fare pace con Giove che smetterà per un po’ di esservi contro, ma poi torna… quindi sfruttate bene questo periodo e datevi alle suggestioni di un ritrovato Sole amico pieno di energia e di grandi ambizioni che presto vi apriranno nuove strade lasciando tutti di stucco…

Vergine

Tutto diventa più oggettivo e reale, lucido ed inequivocabile e dentro di voi aumenta il grado di consapevolezza che da un significato a tutto, il vostro cielo è fibrillante per una Luna nuova compatibile e piena di speranze, ma anche di lucide constatazioni, è il momento più adatto per capire quanto il vostro legame con il partner sia bisognoso di attenzione o di intervento, le cose scontate non si addicono più al vostro andazzo ed un nuovo orizzonte si apre per voi, forse volete tornare ad essere emozionati ed emozionabili come prima, ma molto dipenderà dalle scelte che attuerete in questo momento in cui ogni cosa acquista un significato ancor più marcato di quanto già voi lucidamente non lo percepivate…

Bilancia

Metà dei pianeti è dalla vostra parte, siete per adesso amatissimi e pieni di speranza, anche se la luna nuova non sarà delle migliori non avrete nulla da eccepire rispetto a risultati ed esperienze vissute nell’ ultimo periodo, il vostro cielo è forte e solido per adesso come i vostri sentimenti ed i legami che sentite ritrovati ed incredibilmente più forti e strutturati che mai, il futuro vi sorride e voi ben contenti andate in contro a sogni ed aspettative che si fanno sempre più sul punto di divenire realtà, è il momento adatto per evolvere maggiormente una storia e cercare dentro di voi l’ ambizione giusta per una significativa svolta nel lavoro e nella vita…

Scorpione

Il vostro cielo è decisamente sorprendente in questi giorni, pieno di novità e di qualcosa che vi farà sentire meglio, il vostro approccio alle cose è decisamente molto acuto e passionale, e con ironia e salomonico intervento riuscirete pure a dibattere di questioni spinose con molta agilità, per voi c’è qualche sorpresa in campo sentimentale o comunicativo, si affacciano nuove opportunità di relazione sociale ed amorosa mentre il lavoro è un divenire di eventi che vi sorprenderanno nella loro unicità e resa, intanto un invito inaspettato vi porterà una variazione sul tema interessante…

Sagittario

È proprio Giove il vostro nume tutelare ad iniziare una quadratura spostandosi un po’, ma sarà breve per poi riprendere in luglio, è un assaggio di tutto ciò che ancora una volta non gode della vostra spesa energetica, ovvero il vostro morbido Giove non vi farebbe mai del male ma vi presenta il quadro chiaro complice anche la Luna che si compie nuova di tutto ciò che deve essere mollato una volta e per tutte, a farvi capire che i mulini a vento non sono giganti con i quali combattere inutilmente ma che possono essere dei luoghi poetici da guardare ormai da lontano mentre siete affaccendati in altro il cielo è generoso ma dovrete capirne il senso, non vi verrà tolto nulla che non va comunque eliminato, quindi non perdete la morbidezza che vi contraddistingue, c’ altro davanti…

Capricorno

Ben liete le stelle di potervi comunicare dopo tanto tempo che sarà una settimana davvero felice, piena di nuovi stimoli e suggestioni, lucida e cosciente, sembra infatti che le vostre idee vertano sulla creazione di qualcosa di nuovo, stabile e prezioso, il vostro andare avanti nella vita procederà di pari passo alla stabilità concreta che tra poco vi ritroverete tra le mani, dopo un lungo periodo in cui avete sicuramente capito quali sono stati gli errori di impostazione e dove non siete stati immediati nel recuperare, adesso fatta pace con il passato cercate di non ripetere più dinamiche similari e di procedere in amore e nel lavoro con la massima concretezza, è finalmente l’ inizio di qualcosa di molto positivo…

Acquario

Vi state vivendo aspetti planetari da raccomandati per adesso, e come volevasi dimostrare da quello che i due giganti planetari Giove e Saturno hanno costruito per voi adesso vivrete le conseguenze manifeste di quel disegno di grande evoluzione che il vostro cielo prevedeva, vi sentite parte di nuovo di un mondo che avevate tralasciato a lungo e pieni di un grande entusiasmo, lavoro sfolgorante, grande soddisfazioni in vista , mentre in amore siete sempre irresistibili, nuove conquiste, Giove farà un salto in Pesci per tornare indietro a portarvi una bellissima novità, ispirazione e grande senso creativo saranno i tratti distintivi della vostra settimana…

Pesci

Fortunati voi ad ospitare un Giove che vi porta un piccolo viaggio, una grande positività, una piccola o grande fortuna, una ventata insomma di bellissima energia, colpi di fulmine ovunque e sogni che vi sembreranno realtà, un amore lontano, un posto ritrovato, una positività che vi invaderà rendendovi irresistibili e pieni di gioia, è il tempo della pienezza e della totalità, vi farà piacere sentire che siete davvero i più fortunati dello zodiaco questa settimana e che ciò che percepirete in questo periodo rimarrà con voi ad oltranza, che dirvi più di così se non raccomandarvi di non spendere troppo per quell’ irresistibile voglia di shopping troppo a lungo trattenuta…?!

