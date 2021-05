L'oroscopo di oggi, 7 maggio 2021: giornata favorevole per Ariete, Toro e Scorpione, gli astri segno per segno

L'oroscopo di Barbanera di oggi, 7 maggio 2o21.

Ariete. 21/3 – 20/4

Nel pomeriggio, la Luna, Saturno e Giove parteggiano per voi. Con chi amate raggiungerete un accordo piacevole: sintonia di idee ed energie.

Toro. 21/4 – 20/5

Con la Luna in Pesci in sestile a Venere congiunta, in mattinata gestirete le relazioni del vostro team di lavoro in modo piacevole e soddisfacente.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Grazie a Mercurio che transita nel segno, un dialogo sincero e diretto con un vostro caro cancellerà le tensioni vissute recentemente per sciocchi motivi.

Cancro. 22/6 – 22/7

Nel pomeriggio, con la Luna avversa in Ariete, proverete a risolvere una controversia in famiglia, ma avrete più di una difficoltà. Non vi scoraggiate.

Leone. 23/7 – 23/8

A causa di Saturno contro, con il partner vi toccherà dimostrare impegno e dedizione, e che vale la pena superare ogni ostacolo per stabilire un’autentica sintonia.

Vergine. 24/8 – 22/9

In mattinata la Luna è arcigna: con chi vi è accanto continuerete a sognare e a illudervi a vicenda. Puntate sulla voglia di costruire qualcosa insieme.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Con la Luna pomeridiana malandrina, se siete single, potrete condurre liberamente il vostro gioco; chi invece è in coppia si lasci guidare per moltiplicare l’intesa.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Con Marte sorridente, avrete una certa grinta che non vi alienerà però simpatie, perché saprete essere gentili e se necessario altruisti nella giusta maniera.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Per merito della Luna nell’amico Ariete, nel pomeriggio potrete tuffarvi in emozioni forti accettando di partecipare a iniziative di ampio respiro.

Capricorno. 22/12 – 20/1

In mattinata la Luna abbraccia Plutone: raccoglierete intorno a voi diverse persone che vi stimano aumentando la sicurezza in voi stessi.

Acquario. 21/1 – 19/2

Per colpa di Venere ostile, ne farà le spese la vita a due. Non sarete in vena di smancerie e non riserverete a chi vi sta a fianco, né coccole né tenerezze.

Pesci. 20/2 – 20/3

Con il partner non tutto è perfetto, ma con la Luna che sorride a Plutone e a Venere, voi sopporterete i suoi sbalzi di umore e lui sopporterà le vostre pretese.

