Festa della mamma, torna l'Azalea dell'Airc contro i tumori femminili: le piazze siciliane coinvolte

Si avvicina la festa della Mamma, torna l'Azalea della ricerca Airc.

Domenica anche in Sicilia torna il fiore della Fondazione Airc ormai simbolo di questa ricorrenza. Grazie alle donazioni degli italiani, l'iniziativa anche questa volta si conferma alleata della salute femminile.

Ecco elencate dunque le piazze di Sicilia dove sarà possibile trovare l'Azalea.

CATANIA Piazza Verga, Piazza Trento, Piazza Stesicoro, Piazza Cavour, Via Etnea (villa Bellini) e davanti alle chiese di Cristo Re, San Luigi e alla Chiesa madre del quartiere di San Giovanni Galermo. E nei comuni di Aci Castello, Acireale, Adrano, Biancavilla, Bronte, Caltagirone, Fiumefreddo di Sicilia, Giarre, Gravina di Catania, Linguaglossa, Mascali, Mascalucia, Mazzarrone, Misterbianco, Motta Sant’Anastasia, Paternò, Piedimonte Etneo, Ragalna, Riposto, San Cono, San Giovanni La Punta, Sant’Agata Li Battiati, Tremestieri Etneo, Valverde, Viagrande e Vizzini.

PALERMO Via Generale Magliocco (angolo Via Ruggero Settimo); via Libertà (negozio Prada); Piazza Crispi (Piazza Croci); Corso Calatafimi e viale Stasburgo (negozio Oviesse); Villa Sperlinga. E nel comune di Altofonte in piazza Falcone e Borsellino

CALTANISSETTA Piazza Garibaldi, Via della Regione (Istituto Testasecca), Piazza Falcone e Borsellino

SIRACUSA Piazza San Giovanni alle Catacombe; Largo XXV luglio (Tempio di Apollo)

ENNA Piazza Libertà, Piazza VI Dicembre

RAGUSA Piazza Libertà - MODICA Piazza Matteotti

TRAPANI Piazza Vittorio Emanuele

FAVARA (Agrigento) Piazzetta Kennedy

In ben 37 anni, sono stati raccolti oltre 275 milioni di euro. Tutti a sostegno della ricerca volta a sviluppare nuovi metodi di diagnosi sempre più precoci per quanto riguarda i tumori femminili.

Dopo una pausa causata dal lockdown, i volontari Airc tornano dunque in tutte le piazze d'Italia e dell'Isola per distribuire l’Azalea della Ricerca insieme ad un libretto informativo, al costo di 15 euro.

Stando ad alcune statistiche, le donne siciliane ad oggi risultano tra le ultime in Italia per screening mammario e uterino.

