Amici 2021, eliminato Samuele Barbetta: lo sconforto del ballerino dopo il verdetto

Il ballerino Samuele Barbetta dice addio ad Amici 2021, il condotto da Maria De Filippi. È lui il concorrente l'eliminato nella settima puntata del programma. Il giovane artista si è dovuto arrendere nella sfida decisiva con Alessandro.

A Samuele sono comunque arrivati i complimenti e la stima di Maria De Filippi che lo ha incoraggiato e lo ha invitato a non abbattersi perchè ha un grande potenziale. La conduttrice ha voluto rincuorarlo notando il grande sconforto del giovane e dopo aver ascoltato le sue parole. “Faccio fatica ad essere contento delle cose ultimamente. Il problema è che io faccio fatica a fare ciò che fanno gli altri. Gli altri sono più preparati di me, soprattutto in un contesto del genere”, la sua ammissione alla quale però ha fatto seguito l'incoraggiamento della De Filippi.

L'eliminazione di Samuele Barbetta è arrivata al termine del ballottaggio con Alessandro e Serena. La giuria ha subito deciso di salvare la ballerina rimandando la decisione finale al confronto tra gli altri due.

Dalla sfida finale è uscito sconfitto il 23enne di Padova, ballerino da quando aveva 12 anni, appassionato soprattutto di hip-hop a cui si è dedicato fin dall'inizio approfondendo tutti gli aspetti di questo genere con i più grandi maestri. Ha partecipato a tanti concorsi nazionali fino all'ingresso nella scuola di Amici, dove è subito entrato nelle grazie di Veronica Peparini.

