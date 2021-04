Dopo 25 anni, l'abito da sposa di Lady Diana torna in mostra a Kensington Palace

L'abito da sposa della principessa Diana torna in mostra dopo 25 anni. L'iconico vestito in taffetà di seta incastonato nell'immaginario collettivo degli anni '80 è stato donato dai figli di Lady D, i principi William e Harry, per far parte di una nuova mostra ospitata nella orangerie di Kensington Palace il cui restauro è stato da poco ultimato.

Lo riferiscono i media britannici. 'Royal Style in the Making' (La creazione dello stile regale) è il titolo della mostra che sarà inaugurata il prossimo 3 giugno, il cui obiettivo è proprio di esplorare lo stretto e intimo rapporto che si va a instaurare fra un creatore di moda e un suo cliente membro della famiglia reale.

In questa chiave verranno quindi esposte alcune creazioni tra le più significative per tracciare un percorso che non può che culminare nell'abito da sposa di Diana, con la sua allure e la sua storia, creato da David ed Elizabeth Emanuel per il matrimonio-evento di Lady Diana Spencer con il principe Carlo celebrato il 29 luglio del 1981.

