Col tiralatte sui social, la Ferragni agli haters: "Scioccati per foto come questa? Incredibile"

Reduce dal parto della sua secondogenita Vittoria, Chiara Ferragni è tornata a lavorare, destreggiandosi tra un set fotografico e gli impegni tipici di una mamma.

In pausa tra una foto e l'altra, l'influencer più famosa del mondo ne ha approfittato per farsi immortalare mentre usa il tiralatte. Uno strumento noto a molte mamme, grazie al quale si può dare al bambino il proprio latte anche quando non si allatta.

Ma la foto non è piaciuta a diversi utenti del web, che hanno dunque duramente criticato la Ferragni considerando di "cattivo gusto" condividere sui social immagini come queste.

La replica della Ferragni però non si è fatta attendere.

"Domanda, ma vi pare strana la foto che ho postato? - ha scritto la Ferragni -. Sto leggendo i commenti e non riesco a credere che alcune persone siano scioccate".

Era il 2016 quando la Ferragni ha ufficializzato la sua relazione con il rapper Fedez. I due si sono sposati il 1º settembre 2018 a Noto, in Sicilia. Dalla loro unione sono nati due figli: Leone nato nel 2018, e Vittoria, nata un mese fa.

© Riproduzione riservata