Achille Lauro, è show a "Felicissima sera" con Pio e Amedeo: la parodia di Rolls Royce

Una parodia del brano Rolls Royce che ha coinvolto anche lo stesso Achille Lauro, autore della canzone. É quella andata in onda ieri sera su Canale 5 durante la seconda puntata di Felicissima sera, lo show di Pio e Amedeo.

La canzone è stata riscritta con un nuovo titolo, "Fiat Punto", con tanto di bacio fra Achille Lauro e Pio.

Ma questo non è stato l'unico siparietto messo in scena con Lauro. Pio e Amedeo infatti hanno ricreato uno dei celebri quadri dell'eccentrico cantante, gli stessi "messi in mostra" durante l'ultima edizione del Festival di Sanremo.

Durante la sua ospitata di ieri sera, Lauro ha anche presentato il suo nuovo singolo, dal titolo Marilù.

