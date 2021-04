Fiorella Mannoia e il retroscena sulle nozze: "Ecco perchè mi sono sposata in piena pandemia..."

Fiorella Mannoia racconta per la prima volta i retroscena del suo matrimonio con Carlo Di Francesco. Dopo 15 anni, i due si sono giurati amore eterno lo scorso 22 febbraio. Una cerimonia organizzata in piena pandemia. Presenti solo pochi intimi.

“Dopo 15 anni, abbiamo deciso di sposarci proprio in pieno periodo di restrizioni, per evitare che qualcuno si offendesse per il mancato invito", ha detto la Mannoia. Presenti al matrimonio infatti solo una decina di persone, ma soprattutto niente paparazzi.

"Al momento delle promesse, ci veniva da ridere - ha raccontato la cantautrice -. Col matrimonio per noi non è cambiato molto, solo la fede al dito. Anzi, adesso - ha poi scherzato - quando discutiamo posso minacciarlo, 'Guarda che divorzio'".

La loro storia d'amore è sempre andata a gonfie vele nonostante la differenza d'età. La Mannoia infatti ha 66 anni, mentre Di Francesco 41. “Diciamo la verità, - ha puntualizzato la Mannoia - fra noi due il più 'vecchio' è lui. Io sono molto più matta, lui è posato".

© Riproduzione riservata