Sarah Nile è diventata mamma: è nato Noah, fiocco azzurro per l'ex gieffina

"Volevo ringraziare la vita che mi ha dato il privilegio di ricevere il dono più grande". Con queste parole - e una foto condivisa su Instagram - Sarah Nile ha annunciato la nascita del suo primogenito.

"Volevo ringraziare mio marito,le mie famiglie e i miei amici per avermi amata e sostenuta. Volevo ringraziare me per la costanza, la determinazione e la forza che mi ha spinta ad arrivare alla meta. Volevo ringraziare te, Noah, per aver reso le nostre vite ancora più magiche. Nulla è andato come immaginavo e speravo, dal concepimento al parto, ma non importa perché l’essenziale adesso ce l'ho tra le mie braccia . Ho perso tante battaglie, ma ho vinto la mia guerra".

L'ex gieffina è diventata mamma di un maschietto nato dalla sua relazione con Pierluigi Montuoro.

Famosa per essere stata la prima Playmate di gennaio 2009 di Playboy, la Nile è laureata e le piace praticare sport estremi. Ha partecipato alla decima edizione del Grande Fratello. Durante il reality, ha avuto una relazione con la modella Veronica Ciardi.

