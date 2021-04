Su Instagram lo "show" di Mara Venier al supermercato: "Fare la spesa? Una botta di vita"

"Spesa al supermercato, quanto me piace. Una vera botta di vita". Commenta così Mara Venier il siparietto improvvisato mentre fa la spesa. Il video è stato poi condiviso dalla conduttrice sul suo profilo Instagram.

Nel filmato, si vede la Venier mentre spinge il carrello. La conduttrice si mostra divertita, improvvisando anche un piccolo balletto.

Lei stessa sceglie i prodotti da comprare, mentre le commesse la salutano. Al timone di Domenica in, ultimamente la presentatrice ha smentito alcune voci che volevano fuori dal programma di Raiuno. “Potrei dire di no a tutto - aveva detto - ma non a Domenica in".

