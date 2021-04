Oroscopo di oggi, 9 aprile: Luna e Nettuno giocano scherzi

L'oroscopo di oggi, venerdì 9 aprile. Gli astri del giorno a cura di Barbanera.

Ariete. 21/3 – 20/4

Venerdì movimentato, non soltanto nella professione dove la vostra immagine guadagna punti, ma anche per la vita affettiva, scenario di piacevoli novità.

Toro. 21/4 – 20/5

Giornata di largo respiro con Luna e Nettuno alleati. Alla grande tutto quanto riguarda i contatti, le iniziative umanitarie. Gratifiche appaganti.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Combattuti tra doveri e desideri, inseguite un amore che vi tiene sulla corda. Per evitare delusioni, tuffatevi nel lavoro: vi restituirà entusiasmo.

Cancro. 22/6 – 22/7

Complici Luna e Nettuno appaiati, oggi viaggiate con una marcia in più. Un’azione generosa fatta senza fanfare, a sorpresa vi verrà riconosciuta.

Leone. 23/7 – 23/8

Clima dinamico, all’insegna della socievolezza e del relax. Se avete sempre voglia di partire, divertitevi a studiare uno stimolante itinerario.

Vergine. 24/8 – 22/9

Contro di voi lavorano la Luna e Marte: una combinazione che dà sui nervi. È un vero peccato che la gelosia prenda anche voi, di solito così razionali.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Atmosfera tranquilla che favorisce una routine ben organizzata, nella quale profondere le vostre energie con piena soddisfazione, vostra e altrui.

Scorpione. 23/10 – 22/11

In famiglia siete propositivi e aperti alla cooperazione. Programmi, idee grandiose e un desiderio di rinnovamento. Andate avanti!

Sagittario. 23/11 – 21/12

In coppia c’è maretta. Vi accapigliate per niente, tanto da far ondeggiare paurosamente la barca del rapporto. Afferrate insieme il timone e... navigate.

Capricorno. 22/12 – 20/1

La vostra lucidità dà momentaneamente forfait e con un po’ di disappunto, vi esponete economicamente in un investimento senza capo né coda.

Acquario. 21/1 – 19/2

Potrete incappare in qualche contrattempo o essere costretti ad affrontare un problema spinoso per assicurarvi una buona riuscita, impegnatevi.

Pesci. 20/2 – 20/3

Mantenendo uno spirito positivo e aperto di fronte alle eventuali contrarietà, vi metterete automaticamente in posizione di vantaggio.

