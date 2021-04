Oroscopo di oggi, 6 aprile

L'oroscopo di oggi, martedì 6 aprile, a cura di Barbanera.

Ariete. 21/3 – 20/4

Sollecitata dal Sole, la Luna in Acquario, grazie a un’idea geniale e alla complicità di un collaboratore, risolve in un baleno molti dei vostri guai.

Toro. 21/4 – 20/5

Martedì sottotono, a causa di qualche grana sul lavoro. Sentendovi messi sotto torchio, vi muovete male e incassate qualche severo rimprovero.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Splendida atmosfera, grazie al sestile Sole-Luna, che potenzia le vostre capacità e riduce i tempi di attesa. Tutto gira molto velocemente.

Cancro. 22/6 – 22/7

Riuscire a concludere tutto nei tempi stabiliti si preannuncia un’impresa titanica? Fatevene una ragione, il mondo non finisce domani.

Leone. 23/7 – 23/8

Immusoniti dall’opposizione della Luna in Acquario, non date il meglio di voi in fatto di amabilità. Discussioni e incomprensioni con gli amici.

Vergine. 24/8 – 22/9

La gelosia rischia di amareggiare i vostri rapporti affettivi. Cercate di non vedere il male dove non c’è. Evitate ogni possibile competizione.

Bilancia. 23/9 – 22/10

I mugugni dei colleghi oggi vi scivolano addosso, quello che conta sono le amicizie. In mezzo alle persone diventate ancora più simpatici e comunicativi.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Grande protagonista e assillo: il lavoro. Le ambizioni personali divergono da quelle dei vostri cari e avete difficoltà a trovare un compromesso.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Attivatevi finché le circostanze favorevoli e la Luna amichevole ve lo consentono. Dialogo, forza di carattere, notevole carica passionale.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Questioni da chiarire con i dipendenti, i collaboratori, le persone intorno: vecchi rancori e conflitti potrebbero essere appianati una volta per tutte.

Acquario. 21/1 – 19/2

Sostenuta dal Sole, la Luna garantisce una giornata superiore alle aspettative. Grande privilegiato il cuore, ringalluzzito da proposte seducenti.

Pesci. 20/2 – 20/3

Se nel profondo covate una rivalsa, è tempo di metterci una pietra sopra e di cambiare aria, ambiente, amicizie. Anche l’umore ne guadagna.

