Oroscopo di oggi, 5 aprile: che Pasquetta sarà per i 12 segni?

L'oroscopo di Barbanera di oggi, 5 aprile, giorno di Pasquetta. Ecco cosa dicono gli astri segno per segno.

Ariete. 21/3 – 20/4

Lavoro e carriera gli argomenti del giorno. Delle critiche altrui poco vi importa, ma le direttive che arrivano dall’alto non si possono snobbare.

Toro. 21/4 – 20/5

Novità favorevoli potrebbero cambiare dall’oggi al domani la qualità della vostra vita, non è il momento di farvi prendere dalla pigrizia.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Recuperati senso pratico, prontezza di riflessi, comunicativa ed entusiasmo, nel pomeriggio potrete imprimere una bella spinta in avanti ai vostri progetti.

Cancro. 22/6 – 22/7

Al pensiero degli impegni che incombono, vi prende una fitta di emicrania, mentre un collega sgobbone e perfettino sembra divertirsi a stuzzicarvi.

Leone. 23/7 – 23/8

Non rimandate un colloquio delicato con un familiare: aprite il vostro cuore e vedrete che le soluzioni si troveranno in fretta.

Vergine. 24/8 – 22/9

Naturale che vi sentiate in piena forma, con la Luna che lancia un aspetto rassicurante a Plutone. Intraprendenza, combattività e capacità di giudizio.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Sotto il tiro mattutino della Luna, risulta difficile mantenere la consueta diplomazia. Siete nervosi, su di giri e chi vi ama, invece di placarvi, vi innervosisce.

Scorpione. 23/10 – 22/11

In congiunzione a Plutone, la Luna vi regala una marcia in più. Perfetta per affrontare con il partner questioni importanti da programmare insieme.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Mattinata tutta incentrata sulle faccende pratiche: lavoro, pulizie di casa, revisione dei conti. Dal pomeriggio entra in campo il divertimento.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Cambiamenti e desideri lavorano nella sfera interiore. Siete a caccia di emozioni sentimentali? Vi basta guardare vicino per trovare un tesoro.

Acquario. 21/1 – 19/2

Potete andare in profondità, senza limitarvi a vivere solo il presente. Avrete l’occasione per sciogliere nodi antichi, risolvere problemi annosi.

Pesci. 20/2 – 20/3

A Pasquetta ci arrivate a bordo di un bastimento carico di sorprese. Intuizioni da mettere a frutto, un amore nuovo, un feeling speciale con chi amate!

