L'oroscopo della settimana secondo Marco Amato: inizia un periodo felice di scambi

Mercurio inaugura questo periodo festivo ripartendo dall’Ariete e ricominciando il suo giro zodiacale, il pianeta della comunicazione e della relazione con gli altri inaugura un periodo felice di scambi e di dinamismo con le stelle, ottimo per i segni d’ aria e di fuoco… ma vediamo l'oroscopo della settimana per i dodici:

Ariete

Ottime stelle per voi che vi sentite più comunicativi, socievoli e pronti ad ogni forma di relazione, non mancheranno gli amici, gli inviti ed il supporto sociale, seppure in questo periodo tanto complesso le difficoltà non sono poche, sentirete che siete amati e pieni di voglia di esprimere una parte di voi non ancora completamente esternata, è tempo di nuovi rapporti in amore, ed anche al lavoro la vostra geniale immediatezza sarà fondamentale nel risolvere qualche situazione di stallo…

Toro

Il cielo vi esorta a chiudere delle direzioni improduttive e ad essere meno teorici, il vostro senso pratico è decisamente più stimolato dagli astri che vi chiedono semplicemente di rendere produttivi i vostri sforzi e di tentare nuove forme di comunicazione, anche l’ area interiore è piena di percorsi che evolvono il vostro essere, in questo momento siete pronti a guardare al futuro in maniera consapevole e piena si speranza, in amore siete sempre più felici di avere conquistato i margini giusti in ogni rapporto, mentre nella vita lavorativa fremete dalla voglia di fare cose nuove…

Gemelli

Un vero e proprio tripudio zodiacale per voi che siete sempre alla ricerca di forme comunicative efficaci ed autentiche, il vostro cielo è meravigliosamente supportato dal vostro nume tutelare che vi assicura grande capacità comunicativa e che vi mette nelle condizioni di rilanciare in amore e nel sociale in tutte le forme comunicative che desiderate, il vostro sentimento sembra legarsi ed abbracciare vecchi rapporti ma anche di osservarne di nuovi e di evolvere verso condizioni di grande maturità, al lavoro dei veri e propri geni della trasformazioni adattabili e versatili come solo voi sapete essere, è arrivato il momento tornare alla riscossa!!

Cancro

Non è granchè come settimana, visto che Mercurio vi è contro e che la bella Venere fa i capricci, il vostro cielo è decisamente pronto ad un’ evoluzione ma non si stancherà di farvi provare a comunicare meglio con i vostri aspetti e di tentare di ristabilire in amore la condizione soave che tanto vi caratterizza, è tempo di migliorare le vostre faccende e di contribuire a fare si che nulla nella vostra realtà possa in qualche modo impedirvi di stare bene, per questo dovrete lottare un po’ ed avere la prontezza di spirito da affrontare vecchi problemi nei vostri rapporti a lungo tralasciati, siete comunque pieni d’ amore e questo alla fine vi premierà…

Leone

Una settimana baciata dalla fortuna, era finalmente ora che aveste un po' più di respiro, infatti l’ appoggio del Sole in trigono e l’ arrivo a supporto di Mercurio vi rendono raggianti, aspettatevi delle belle sorprese, delle novità importanti e gratifiche a lungo attese che finalmente adesso arriveranno, anche in amore potrete godervi un periodo con il partner decisamente più disteso e sereno, è arrivato il momento di concedervi una pausa davvero serena e di prendervi tutte le soddisfazioni a lungo carezzate, sarà una settimana veloce e turbinosa, ricca di eventi che però getteranno le basi per ben altre evoluzioni…

Vergine

È un cielo molto complesso il vostro questa settimana, infatti il vostro animo si sente ancora agitato da emozioni contrastanti, la quadratura a Marte ancora vi toglie energia e non vi aiuta a mantenere la calma che vorreste, mentre l’ opposizione con Mercurio è cessata, ma vi fa arrendevoli a livello comunicativo per una sorta di stanchezza, forse è arrivato il momento di dire prima di tutto a voi stessi ciò che non va e vi fa sentire male, il vostro ideale di armonia è alle prese con una voglia di riconciliare tutto e di farvi capire, contro una voglia di fuggire via non occupandovi più di nulla, è tempo di riuscire a fare del vostro meglio per non sottacere le vostre esigenze e metterle nelle condizioni di seguirle…

Bilancia

Un Marte molto amico vi spinge a fare del vostro meglio al lavoro, nella passione e negli sport, mentre un Mercurio in opposizione vi sconsiglia vivamente di affrontare questioni troppo di petto o di eccedere in logorroici confronti con il partner, è un cielo da sapere sfruttare bene e da dribblare dove serve, siate furbi e semplificatevi la vita, non complicatela con discorsi per cui i tempi non sono ancora maturi soprattutto in amore e non andate in agitazione nel lavoro dove invece il cielo sta preparando per voi evoluzioni importantissime che vi renderanno protagonisti della vostra realtà !

Scorpione

Anche per voi il cielo è un po’ da sapere prendere per quello che è, forse sottovalutate molto il vostro rapporto con il magico ed il trascendente, questa settimana in particolare vi sarà dato modo di sperimentare che la vostra energia sarà capace di richiamare tanta positività quanta ne saprete mettere in circolo e vi farà rendere conto che a volte se non siete in piena forma non è il caso di confrontarvi con gli altri onde evitare cadute di tono da parte vostra e di terzi, il cielo insomma vuole farvi riflettere un po’ e superare le vostre magagne interiori dandovi modo di gestirle da soli senza portarle fuori dal vostro privato, è il momento di rispettare voi stessi e prendere coscienza dei vostri limiti…

Sagittario

Splendido cielo per voi che finita anche la quadratura di Mercurio in pesci non avrete più ostacoli, la vostra vita sembra essersi rimessa sul binario giusto e voi state sperimentando sempre nuove soluzioni per fare si che la vostra realtà decolli e possa in molti modi riaffermarsi, dal lavoro che sembrate avere riconquistato in maniera lucida e cosciente all’ amore in cui siete sempre più vicini ad innamorarvi o a rinverdire la fiamma con chi desiderate, per chi di voi aveva l’ arduo compito di ripristinare la dimensione lavorativa buone notizie in arrivo, sembra infatti che nuove proposte si concretizzino e che siate finalmente disposti a cimentarvi in altro…

Capricorno

Inizia una quadratura con mercurio che non sembra per nulla semplice, c’è una specie di sfiducia nel mondo circostante e vi sentite un po’ esclusi dagli amici, il vostro cielo è decisamente sospettoso e guardingo, e vi rende tesi, la comunicazione non è delle migliori da adesso e forse qualche non detto potrebbe aver pesato tanto sia in rapporti amicali, che nella relazione con il partner, la vostra capacità di scendere a compromesso e disfarsi un po’ di prese di posizioni inutili sarà quanto mai preziosa, poiché rischiate di incrinare qualche rapporto importante, anche se non vi sentirete dentro le cose che vivete pienamente come vorreste lasciate che passi questo periodo per poi ricomporre tutto senza essere troppo assolutisti…

Acquario

È un cielo invidiabile il vostro, per adesso non vi manca nulla, eppure siete davvero scollegati dagli affetti e da tutto ciò che emotivamente non vi fa stare bene per adesso, il vostro cielo è sempre più alla ricerca di una dimensione di produttiva quiete, non ozi inutili, ma sereno margine di manovra, forse siete un po’ distanti dal partner che non riesce a captare le vostre emozioni, ma è un periodo, passerà, intanto godetevi il vostro presenta che vi porta frutti e soddisfazioni creative non da poco, voglia di fare sport con quel Marte in trigono…?!… bene: muovetevi!

Pesci

Mercurio è andato via dai vostri gradi lasciandovi una prova generale di apertura e comunicazione davvero importante, è arrivato il momento di agire senza supporto e di interiorizzare ciò che l’ esperienza zodiacale vi ha portato, siate felici di aver confrontato la vostra vita in maniera creativa ed efficiente e di aver finalmente imposto alla vostra realtà la fluida apertura che desideravate, se sentite l’ esigenza di esprimervi con il partner fate pure, ed esternate la vostra voglia di approfondire discorsi forse ancora lasciati in sospeso, al lavoro non verrete comunque meno ed il successo fono ad adesso maturato costituirà per voi un’ utile ipoteca sul futuro…

