Oroscopo di oggi, 4 aprile: il giorno di Pasqua segno per segno

L'oroscopo di oggi, domenica 4 aprile, a cura di Barbanera. Ecco il giorno di Pasqua segno per segno.

Ariete. 21/3 – 20/4

Gli ostacoli non mancano, ma l’entusiasmo è tanto e nei momenti difficili la fortuna vi aiuta. Riflettete sul da farsi e cercate diversivi.

Toro. 21/4 – 20/5

Spira un vento di serenità, con la Luna in Capricorno addolcita dal sestile di Nettuno. Un regalo inatteso vi procurerà un grandissimo piacere.

Gemelli. 21/5 – 21/6

La situazione di per sé non è esaltante, ma un pizzico di monotonia non è da disprezzare. Se invece volete un po’ di movimento, tirate fuori la creatività.

Cancro. 22/6 – 22/7

Sotto il tiro della Luna, la relazione con gli altri è osteggiata. Invece di insistere dando via libera alle polemiche, optate per il silenzio.

Leone. 23/7 – 23/8

Domenica di Pasqua un po’ pigra, sull’onda di un bisogno di certezze emotive che trova la sua soddisfazione nelle abitudini ormai consolidate.

Vergine. 24/8 – 22/9

Con la Luna in aspetto favorevole, che dispensa tenacia, ambizione e concretezza, gli obiettivi a cui mirate si vanno gradualmente avvicinando.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Contro la Luna in Capricorno fautrice di imprevisti e battibecchi, sfoderate il self-control: non sarà risolutivo, ma almeno non combinerete guai.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Grazie alla Luna in Capricorno, potete stare tranquilli: la vostra giornata ha imboccato la direzione giusta e tutto magicamente procede senza scosse.

Sagittario. 23/11 – 21/12

L’elasticità mentale non vi fa di certo difetto, e renderà agevole lo svolgimento del lavoro e l’apprendimento di tecniche nuove, anche nello studio.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Acquisite più sicurezza, più elementi di giudizio, maggiori informazioni, e quando verrà il momento di realizzare i vostri desideri, saprete come muovervi.

Acquario. 21/1 – 19/2

Amministrate le energie mentali con accortezza, per non rischiare di sprecare le potenzialità di questo ritmo. Bisogni culturali e spirituali.

Pesci. 20/2 – 20/3

La Luna in Capricorno strizza l’occhio a Plutone e Nettuno: una configurazione vincente che fa balzare alle stelle le vostre azioni e quotazioni.

