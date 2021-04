Oroscopo di oggi, 3 aprile: la vigilia di Pasqua segno per segno

L'oroscopo di oggi, sabato 3 aprile. Ecco che succede la vigilia di Pasqua per tutti i segni secondo Barbanera. In onda ogni giorno su Rgs.

Ariete. 21/3 – 20/4

Vigilia non di tutto riposo, ma con grande abilità, saprete tenere testa agli imprevisti e con un invidiabile sangue freddo, affronterete ogni questione.

Toro. 21/4 – 20/5

Tutti i programmi formulati oggi potranno avere risultati duraturi. Con un pizzico di pazienza in più, realizzerete un grande desiderio.

Gemelli. 21/5 – 21/6

La giornata, secondo gli astri, sarà abbastanza scorrevole. Forse mancherà la solita facilità comunicativa, ma il silenzio oggi è davvero d’oro.

Cancro. 22/6 – 22/7

Incertezze e dubbi in amore insinuano un po’ di agitazione, senza accorgervi che siete voi a dare corpo alle ombre, i vostri sospetti sono solo fantasie.

Leone. 23/7 – 23/8

Il clima festivo non favorisce la concentrazione; se poi, come oggi, capitano impegni extra, sicuramente non farete i salti di gioia.

Vergine. 24/8 – 22/9

La Luna ristabilisce l’ordine emotivo, regalandovi energia e buona volontà. Assist preziosi per risolvere adeguatamente una faccenda familiare.

Bilancia. 23/9 – 22/10

La brusca frenata imposta dalla Luna è un getto d’acqua gelata per il vostro stato d’animo. Scontri di opinione con un parente rigido e tradizionalista.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Bei momenti con i vostri cari, magari trovate il modo anche per trattare un argomento delicato. Ottimo pranzetto e una passeggiata digestiva nella natura.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La collaborazione con gli altri, alla ricerca di soluzioni a problemi comuni, darà risultati consistenti. Dimostrerete di voler correggere gli errori.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Che carisma sfoderate oggi! Ce la metterete tutta per farvi valere e per sconfiggere qualche grana familiare che vi sta dando del filo da torcere.

Acquario. 21/1 – 19/2

Sabato santo con la testa piena zeppa di sogni, di nostalgia, di cose non dette e non fatte, mentre la situazione attuale reclama un salutare realismo.

Pesci. 20/2 – 20/3

La Luna odierna è prodiga di buoni suggerimenti. Ideale per mantenere un comportamento pacato, anche di fronte a interlocutori indisponenti.

© Riproduzione riservata