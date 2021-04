Giancarlo Magalli lascia "I fatti vostri"? L'indiscrezione: al suo posto il palermitano Salvo Sottile

Giancarlo Magalli presto fuori da I fatti vostri. Secondo alcune indiscrezioni, il presentatore potrebbe essere sostituito dal giornalista palermitano Salvo Sottile. Intanto Striscia la notizia gli ha assegnato il sesto Tapiro d'oro. «Salvo è bravo, simpatico e piace alle signore», ha detto Magalli.

«Se decideranno così, son padroni: la Rai mica è mia. Sono 30 anni che faccio quel programma - ha aggiunto - magari mi propongono qualcosa di più divertente. Io vorrei condurre un quiz, infatti sono molto invidioso di Gerry Scotti: pagherei per fare Chi vuol essere milionario? Mi piacerebbe anche Striscia la notizia».

Sono ormai un paio di anni che si vocifera questo abbandono della trasmissione da parte di Magalli. Ora Salvo Sottile sembra essere pronto a prendere in mano il timone della storica trasmissione di Raidue.

Classe 1973, Sottile è nato a Palermo ed è figlio di Giuseppe Sottile, ex capocronista del quotidiano palermitano Giornale di Sicilia. Nel 1989 ha iniziato a collaborare col quotidiano La Sicilia e con l'emittente regionale Telecolor Video 3.

Nel 1992 è stato notato da Enrico Mentana, approdando così in Fininvest con la mansione di "informatore" dalla Sicilia e successivamente come corrispondente da Palermo per il TG5.

Nel 2003, dopo 11 anni al TG5, ha lasciato Mediaset per approdare a Sky Italia e fare parte del neonato Sky TG24.

Il 7 marzo 2010 debutta in prima serata su Rete4 di Quarto grado, un programma incentrato sui gialli e i casi irrisolti. Dal 5 luglio al 7 agosto 2012 Salvo Sottile conduce inoltre su Canale 5 Quinta colonna, programma di approfondimento su attualità, cronaca e politica. Nel 2013 ha lasciato Mediaset per passare a LA7 dove conduce in prima serata il programma Linea gialla. Nel 2015 in Rai conduce con Eleonora Daniele il contenitore pomeridiano Estate in diretta.

Ha due figli nati dal suo matrimonio con la giornalista Sarah Varetto, che ha sposato nel 2004 e da cui si è separato nel luglio 2019.

