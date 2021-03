A Pasqua spesa alle famiglie in difficoltà per la pandemia: l'iniziativa di Coldiretti Sicilia

Iniziativa di solidarietà quella promossa da Coldiretti Sicilia. Un aiuto concreto per le famiglie in difficoltà a causa del Covid.

"Come abbiamo fatto per Natale, anche a Pasqua vogliamo stare accanto alle fasce più deboli della popolazione", ha detto Francesco Ferreri, presidente Coldiretti Sicilia. Ad illustrare l'iniziativa è stato oggi il presidente del Consiglio Mario Draghi.

I nuclei familiari ai quali andranno i prodotti saranno individuati da Coldiretti/Campagna Amica, in collaborazione con i servizi sociali dei comuni e alle parrocchie. Ogni famiglia riceverà dunque un pacco di oltre 50 chili con prodotti 100% Made in Italy come pasta e riso, Parmigiano Reggiano e Grana Padano, biscotti, sughi, salsa di pomodoro, tonno sott’olio, dolci e colombe pasquali, stinchi, cotechini e prosciutti, carne, latte, panna da cucina, zucchero, olio extra vergine di oliva, legumi e formaggi fra caciotte e pecorino.

Una iniziativa che, secondo Ferreri, "vuole essere un segnale di speranza per tutti coloro che in questi mesi hanno pagato più di altri le conseguenze economiche e sociali dell’emergenza Covid".

© Riproduzione riservata