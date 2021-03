L’oroscopo di oggi, 28 marzo 2021: gli astri del giorno segno per segno

L'oroscopo di oggi, domenica 28 marzo. Gli astri del giorno segno per segno a cura di Barbanera e in onda su Rgs.

Ariete. 21/3 – 20/4

Se siete alle prese con un dilemma amoroso cruciale, guardatevi dentro. Un’analisi attenta che vi permetta di scegliere ciò che è meglio per voi.

Toro. 21/4 – 20/5

Qualche dissidio per questioni di interesse, tuttavia il vostro umore positivo lascia emergere idee brillanti in campo professionale e finanziario.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Una domenica frizzante e vitale da cui potrete attingere energie da spendere per i vostri passatempi e domani per il lavoro. Avrete molte opportunità, datevi da fare.

Cancro. 22/6 – 22/7

Tenete a freno il vostro orgoglio e, ammettetelo, anche la permalosità. Potrete così muovervi con successo concedendovi perfino qualche piccolo lusso.

Leone. 23/7 – 23/8

Ottime notizie per chi ha una causa legale in corso. Nuovi elementi depongono a favore di una soluzione ottimale per i vostri interessi.

Vergine. 24/8 – 22/9

Accettate serenamente un confronto di opinioni. Non irrigiditevi sulle vostre idee, anche se vi sembrano più lungimiranti di quelle altrui.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Il partner, sul chi va là, indisponibile a qualunque proposta, manda in fumo aspettative e desideri accattivanti? Ammorbidite le vostre posizioni.

Scorpione. 23/10 – 22/11

La professione riserva sorprese gradite e potrà davvero cambiarvi in meglio la vita, se saprete abbandonare i sospetti e gli atteggiamenti impositivi.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La Luna riequilibra le emozioni e vi rimette subito in riga. In compagnia dei vostri cari ritrovate voi stessi. Comunicazione fluida con l’ambiente intorno.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Qualche intoppo oggi è prevedibile. Non perdete mordente: rischiate di smarrirvi a pochi metri dal traguardo. I problemi si risolveranno.

Acquario. 21/1 – 19/2

Favoriti dalla Luna, avete le carte in regola per guadagnarvi ammirazione, coccole e stima. Consapevoli di piacere acquistate sicurezza.

Pesci. 20/2 – 20/3

Evitate antagonismi in ambito lavorativo: sta per arrivare anche per voi l’ora di riscuotere i meritati successi. Tempo libero in famiglia.

© Riproduzione riservata